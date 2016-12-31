В массовой гонке «Лыжня России» примут участие около 2000 ивановцев





11 февраля в 74 городах России будет дан старт XXXV Открытой Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России - 2017». В Иванове подготовка к этому масштабному мероприятию уже идет полным ходом.

Впервые ивановцы приняли участие в «Лыжне России» в 2008 году (1500 человек). В 2017 году в Иванове на старт лыжной гонки выйдет около 2000 любителей лыжного спорта.

Победителей «Лыжни России» в областном центре ждут традиционные медали, дипломы и памятные призы. Специальным призом будут отмечены самый юный и самый опытный (старший по возрасту) участники гонки, а также будут награждены семейные команды.

Торжественное открытие юбилейной XXXV Открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2017» в Иванове состоится в 11.45 минут на территории спортшколы № 41 по адресу: г. Иваново, ул. Маршала Жаворонкова, д.5. Старт первого забега в 12 часов.

С 6 февраля начинается предварительная регистрация участников. Мандатная комиссия «Лыжни России-2017» будет работать с 6 по 10 февраля с 10.00 до 17.00 в спортшколе № 1 (ул. Пушкина, 28). Телефон для справок: 32-50-64.

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