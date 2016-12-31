Житель ивановской области избил, изнасиловал и ограбил 62-летнюю бывшую сожительницу

Злоумышленника задержали «по горячим следам»





В Ивановской области сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбойном нападении и изнасиловании.

Преступление было совершено в одной из деревень ивановского района. 53-летний мужчина через окно проник в дом к бывшей сожительнице. Злоумышленник избил 62-летнюю хозяйку жилища и изнасиловал ее. Продолжая избивать потерпевшую, бывший сожитель схватил нож и со словами «я тебя убью» стал требовать ценное имущество. Завладев двумя банковскими картами и мобильным телефоном, преступник скрылся.

Женщина обратилась за помощью в полицию. И вскоре сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Выяснилось, что ранее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за высказывания в адрес потерпевшей угроз убийством.

«В настоящее время по факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело, материалы, собранные сотрудниками полиции по факту изнасилования, переданы по подследственности для принятия процессуального решения», - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Ивановской области.

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