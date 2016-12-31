УФССП зарегистрировало в регионе первое коллекторское агентство

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Управление Федеральной службы судебных приставов по Ивановской области выдало первое свидетельство о внесении сведений в реестр коллекторских агентств. Официальные документы, дающие право общаться с должниками, получила ООО «Компания региональный долговой центр».

Напомним, с 1 января 2017 года Федеральную службу судебных приставов в качестве органа, уполномоченного вести государственный реестр и контролировать деятельность юридических лиц, которые осуществляют деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, определил Федеральный Закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Закон также наделил службу судебных приставов правом привлекать к административной ответственности юридических лиц, нарушающих данное законодательство.

В случае, если у граждан возникли претензии к работе коллекторов, они могут заявить об этом в УФССП России по Ивановской области. Функции по ведению государственного реестра и контроля (надзора) за деятельностью юрилиц-коллекторов возложены на отдел правового, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан.

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