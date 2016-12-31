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УФССП зарегистрировало в регионе первое коллекторское агентство
Управление Федеральной службы судебных приставов по Ивановской области выдало первое свидетельство о внесении сведений в реестр коллекторских агентств. Официальные документы, дающие право общаться с должниками, получила ООО «Компания региональный долговой центр».
Напомним, с 1 января 2017 года Федеральную службу судебных приставов в качестве органа, уполномоченного вести государственный реестр и контролировать деятельность юридических лиц, которые осуществляют деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, определил Федеральный Закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Закон также наделил службу судебных приставов правом привлекать к административной ответственности юридических лиц, нарушающих данное законодательство.
В случае, если у граждан возникли претензии к работе коллекторов, они могут заявить об этом в УФССП России по Ивановской области. Функции по ведению государственного реестра и контроля (надзора) за деятельностью юрилиц-коллекторов возложены на отдел правового, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан.По материалам пресс-службы регионального УФССП
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Комментарии (5)
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- ник2шумсегодня, 11:43коллекторы работали в ивановской, и не только, области на законных основаниях еще в 2006 году. просто сейчас их лицензируют приставы. наверное, это выгодно УФССп.
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- vofchikсегодня, 11:52Теперь за наши деньги будут отбирать последнее у людей. и почему 25 летняя сикилявк арешает судьбу человека? Зачастую приставы отбирают последнее.
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- Карл Маркссегодня, 12:42Не копи долгов и никто ничего забирать не будет.
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- Коренной Кохомчанин48 минут назадВот именно, такие как "vofchik" предпочитают не работать, налоги не платить, коммунальные услуги не оплачивать, зато любят брать кредиты, опять же их не отдавая. А потом вопят на весь мир: последнее отбирают, помогите! Работай, плати исправно что положено, и никто тебя не тронет.
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- VBerWE38 минут назадРадость-то какая. Встаем с колен.
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