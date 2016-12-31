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Новости

сегодня, 11:27

УФССП зарегистрировало в регионе первое коллекторское агентство

ФОТО


Управление Федеральной службы судебных приставов по Ивановской области выдало первое свидетельство о внесении сведений в реестр коллекторских агентств. Официальные документы, дающие право общаться с должниками, получила ООО «Компания региональный долговой центр».

Напомним, с 1 января 2017 года Федеральную службу судебных приставов в качестве органа, уполномоченного вести государственный реестр и контролировать деятельность юридических лиц, которые осуществляют деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, определил Федеральный Закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Закон также наделил службу судебных приставов правом привлекать к административной ответственности юридических лиц, нарушающих данное законодательство.

В случае, если у граждан возникли претензии к работе коллекторов, они могут заявить об этом в УФССП России по Ивановской области. Функции по ведению государственного реестра и контроля (надзора) за деятельностью юрилиц-коллекторов возложены на отдел правового, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан.

По материалам пресс-службы регионального УФССП

ключевые слова: УФССП судебные приставы коллекторы
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Комментарии (5)

	


	

	

		
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  • 
								
									ник2шум								
							
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  • сегодня, 11:43
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    • 
										+1
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							коллекторы работали в ивановской, и не только, области на законных основаниях еще в 2006 году. просто сейчас их лицензируют приставы. наверное, это выгодно УФССп.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									vofchik								
							
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  • сегодня, 11:52
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    • 
										+1
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							Теперь за наши деньги будут отбирать последнее у людей. и почему 25 летняя сикилявк арешает судьбу человека? Зачастую приставы отбирают последнее.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Карл Маркс								
							
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  • сегодня, 12:42
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    • 
										-1
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							Не копи долгов и никто ничего забирать не будет.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Коренной  Кохомчанин								
							
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  • 48 минут назад
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    • 
										-1
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							Вот именно, такие как "vofchik" предпочитают не работать, налоги не платить, коммунальные услуги не оплачивать, зато любят брать кредиты, опять же их не отдавая. А потом вопят на весь мир: последнее отбирают, помогите! Работай, плати исправно что положено, и никто тебя не тронет.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									VBerWE								
							
    • 
							
  • 38 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Радость-то какая. Встаем с колен.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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