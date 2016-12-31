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Ивановские юноши сразятся в военно-патриотической игре
11 февраля на базе 43-й ивановской школы состоится военно-патриотическая игра «Юные защитники Отечества».
Как заявляют организаторы, «игра проводится с целью формирования у детей патриотических чувств, качеств, необходимых при действиях в чрезвычайных ситуациях и в экстремальных условиях, воспитания молодежи в духе готовности к защите Родины, совершенствования военно-патриотической и спортивной работы с подростками».
Регистрация участников – с 09.30.
К участию в игре допускаются юноши, учащиеся образовательных учреждений города. В составе каждой команды - 5 человек плюс руководитель. Возраст участников - 14-16 лет.
Военно-спортивная игра состоит из 7 конкурсов.
1-й конкурс - «Визитная карточка». Оценивается приветствие команды, эмблема, название команды, форма одежды.
2-й конкурс - «Строевая подготовка».
3-й конкурс - «Военно-спортивная эстафета».
4-й конкурс - «Оказание первой медицинской помощи».
5-й конкурс - «Теоретический конкурс на знание истории Великой Отечественной войны 1941-1945 г. Команда отвечает на вопросы по истории Великой Отечественной войны 1941-1945 г.
6-й конкурс – «Разборка автомата и снаряжения магазина».7-й конкурс - «Спортивное ориентирование». Команда выполняет задания по ориентированию на местности по указанию судьи.
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