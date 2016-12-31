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В Ивановской области откроется выставка «Элегия моря. Вильям Берингер»
С 3 февраля в музее пейзажа начнет работу выставка живописных работ Вильяма Берингера из коллекции Плесского музея-заповедника.
Всего на выставке будет представлено 26 картин, ранее не экспонировавшихся в Плесе. Все они были созданы на рубеже XIX-XX вв. в эпоху Серебряного века.
«Данная экспозиция – это экскурс в Серебряный век, когда живопись требовала от художника концентрации и виртуозного мастерства. Цель выставки - дать представление о русском художнике, мимо которого эпоха революции прошла, не задев и не разрушив его идиллического мира грез», - рассказали организаторы.
В пейзажах В. Берингера доминирует морская стихия. Типичная для символизма тема судьбы нашла свое воплощение в творчестве художника в образе парусника. Нашла претворение в работах и женская тема, художник создал свой образ «Прекрасной Дамы».
Отметим, что картины художника музей-заповедник получил в дар от Русского музея в 1990 г. Несколько лет назад они были представлены на выставке «Русская живопись конца XIX- начала XX вв.» в Палатах Владимиро-Суздальского музея-заповедника.
Выставка будет работать до 28 февраля.
Для справки:
В. Берингер родился в 1875 г. около Одессы. Окончил Одесскую рисовальную школу, Высшее художественное училище при Академии художеств у профессора Павла Чистякова. Свой творческий путь Берингер прошел как пейзажист, много работал с натуры. Символистские картины Берингера экспонировались на весенних выставках Академии художеств (1901-1916), Петербургского общества художников (1907-1912), Товарищества художников (1916), Общества им. А.И. Куинджи (1917-1929).
Стиль Берингера - смешение традиций и новообразований русской живописи конца XIX – начала ХХ века.
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