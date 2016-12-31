Кинешемский рыбак стал жертвой кибер-мошенника при покупке эхолота

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела





На одном из интернет-сайтов 41-летний кинешемец нашел объявление о продаже эхолота – устройства для измерения глубины, обследования структуры и рельефа дна, в рыбацком деле – для обнаружения скоплений рыбы. Предложение его заинтересовало, и он связался с продавцом. Владелец товара попросил внести предоплату в размере 5400 рублей. Доверчивый покупатель перевел незнакомцу деньги на банковскую карту. После банковской операции товар потерпевшему так и не пришел, а продавец на связь больше не вышел. Мужчина обратился с заявлением в полицию.

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Сейчас по факту мошенничества проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицейские разыскивают мошенника, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.