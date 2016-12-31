Новости
сегодня, 10:54
Кинешемский рыбак стал жертвой кибер-мошенника при покупке эхолота
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
На одном из интернет-сайтов 41-летний кинешемец нашел объявление о продаже эхолота – устройства для измерения глубины, обследования структуры и рельефа дна, в рыбацком деле – для обнаружения скоплений рыбы. Предложение его заинтересовало, и он связался с продавцом. Владелец товара попросил внести предоплату в размере 5400 рублей. Доверчивый покупатель перевел незнакомцу деньги на банковскую карту. После банковской операции товар потерпевшему так и не пришел, а продавец на связь больше не вышел. Мужчина обратился с заявлением в полицию.Сейчас по факту мошенничества проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицейские разыскивают мошенника, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
ключевые слова: мошенничество интернет полиция
- оцените новость:
-
(0)
- 438
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
44 минуты назадВ Иванове у автозаправки вспыхнул грузовик
Когда возник пожар, в кабине машины спал водитель - ВИДЕО
-
(0)
- 735
сегодня, 11:27УФССП зарегистрировало в регионе первое коллекторское агентство
ФОТО
-
(0)
- 1048
сегодня, 10:01В Иванове фура сбила вышедшего из машины водителя
Пострадавшего госпитализировали в ОКБ - ВИДЕО
-
(1)
- 2582
вчера, 15:21В Ивановской области в 46 классах объявлен карантин
Уровень эпидпорога по гриппу и ОРВИ превышен в регионе более чем на 26%
-
(0)
- 2860
31.12.2016 13:30Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области
-
(9)
- 12700
30.12.2016 13:27В праздники ивановские поликлиники и больницы будут работать по особому графику
-
(1)
- 3963
30.12.2016 11:57Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"
-
(3)
- 4114
30.12.2016 10:01План новогодних и рождественских мероприятий в Иванове
-
(0)
- 3298
23.12.2016 11:3358-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
-
(0)
- 9833
23.12.2016 11:13ООО «Ланкастер» ликвидируется
«Яковлевская мануфактура» останавливает производство
-
(2)
- 9781