Ивановка перевела мошенникам 70 тысяч рублей за «спасение» своей внучки

Преступников разыскивает полиция





В полицию с заявлением обратилась 76-летняя жительница областного центра. Пенсионерка рассказала, что ей на телефон поступил звонок. Незнакомец сообщил, что ее внучка задержана полицейскими за совершение преступления, и чтобы освободить ее от уголовной ответственности, необходимо перевести на банковскую карту 70 тысяч рублей. Пожилая женщина поддалась на провокацию злоумышленников и выполнила их требования. А когда поняла, что стала жертвой мошенников, сообщила о случившемся в полицию.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Оперативники разыскивают преступников, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

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