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сегодня, 10:38
Ивановка перевела мошенникам 70 тысяч рублей за «спасение» своей внучки
Преступников разыскивает полиция
В полицию с заявлением обратилась 76-летняя жительница областного центра. Пенсионерка рассказала, что ей на телефон поступил звонок. Незнакомец сообщил, что ее внучка задержана полицейскими за совершение преступления, и чтобы освободить ее от уголовной ответственности, необходимо перевести на банковскую карту 70 тысяч рублей. Пожилая женщина поддалась на провокацию злоумышленников и выполнила их требования. А когда поняла, что стала жертвой мошенников, сообщила о случившемся в полицию.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Оперативники разыскивают преступников, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
ключевые слова: мошенничество полиция
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Комментарии (1)
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- ник2шумсегодня, 11:46сколько бессовестных беспринципных людей: за деньги готовы покрывать преступления своих родственников. Да еще и дуры: сколько ни пишут, сколько ни показывают по ТВ - все равно отдают деньги первому встречному!
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