В Иванове фура сбила вышедшего из машины водителя

Пострадавшего госпитализировали в ОКБ - ВИДЕО





ДТП случилось 30 января около 8 утра в районе дома №1 на улице Станкостроителей областного центра. Грузовой автомобиль МАН TGA с полуприцепом сбил 54-летнего мужчину, который вышел из-за руля легковушки ВАЗ-111730, стоявшей справа от фуры.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области, в результате ДТП пострадавшего с сочетанной травмой грудной клетки и брюшной полости госпитализировали в областную клиническую больницу.

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Видео: пресс-служба регионального УГИБДД