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Новости

сегодня, 10:01

В Иванове фура сбила вышедшего из машины водителя

Пострадавшего госпитализировали в ОКБ - ВИДЕО


ДТП случилось 30 января около 8 утра в районе дома №1 на улице Станкостроителей областного центра. Грузовой автомобиль МАН TGA с полуприцепом сбил 54-летнего мужчину, который вышел из-за руля легковушки ВАЗ-111730, стоявшей справа от фуры.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области, в результате ДТП пострадавшего с сочетанной травмой грудной клетки и брюшной полости госпитализировали в областную клиническую больницу.

Видео: пресс-служба регионального УГИБДД


ключевые слова: ДТП фура пешеход наезд
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Комментарии (10)

	


	

	

		
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									asvladas								
							
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  • сегодня, 10:14
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							это было на въездном КПП АО Тандер! Водитель легкового авто сам виноват! Ибо при въезде что бы открыть шлагбаум нужно выйти и приложить магнитную карту к считывающему устройству. Это по правилам делается с левой стороны, а этот идиот решил справа от фуры просочиться! Водитель фуры невидит что справа у него делается внизу-там мертвая зона!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Добрый								
							
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  • сегодня, 10:38
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							всмысле сам виноват? видно же что фура  легковушку цепанула, водятел не мог видеть машину справа в свои огромные зеркала? Вы меня извините, но это явно не "мертвая зона" зеркала заднего вида.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ЙЯdЪ								
							
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  • сегодня, 10:55
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    • 
										-1
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							Это именно мертвая зона и легковушка туда сознательно по кой то черт залезла. Именно поэтому и сам виноват.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Добрый								
							
    • 
							
  • 51 минуту назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							слепая зона когда он левее принял, в момент маневра вся зона прекрасно просматривалась. По всему, водятел просто сел за руль и дал газу не желая повернуть свою бошку на правое зеркало, и не важно где и когда влезла легковушка. Последнее время дальнобою на всех насрать, ездят как хотят. Раньше их уважал больше								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									asvladas								
							
    • 
							
  • сегодня, 11:08
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							я там рядом был! обычно все подъезжают к лнвому терминалу, открывают магнитной картой шлагбауи и заезжают, а во водятел легковушки решил схитрить, подъехал к правому терминалу, вышел, что бы обойти свою машину и приложить магнитную карту к правому терминалу, но увы не успел...водитель фуры его опередил, открыв шлагбаум из своей кабины приложив магнитную карту к левому терминалу и поехал... на каждую хитрую Ж... найдется свой Х... с винтом...Правй терминал для тех кто выезжает, а не въезжает!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • 41 минуту назад
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    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Там что у вас, въезжающий и выезжающий потоки не разведены? :) При таком-то количестве транспорта? :) Нда, похоже, хромает там не только пожарная безопасность. :) Сочувствую вашим страховщикам - товар горючий, персонал не обученный, движение по территории организовано так, что эвакуация своевременная, практически невозможна. :) Заранее выражаю им свои искренние и глубокие соболезнования. :) 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									asvladas								
							
    • 
							
  • сегодня, 11:11
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							кстати, видео отредактировали! удалили ту часть видео, где было видно что водитель легковушки сознательно заезжает справа от фуры!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Александр1								
							
    • 
							
  • 56 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Смотрел там это видео, дурень сам подъехал справа к фуре хотел побыстрее заехать, надо было стоять в очереди. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									asvladas								
							
    • 
							
  • сегодня, 11:12
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							админы верните первоначальный вариант видео!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									asvladas								
							
    • 
							
  • сегодня, 11:38
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							на ивтелерадио полная версия видео, там и видно как этот водятел сознательно заезжает справа от фуры!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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	       		В Иванове фура сбила вышедшего из машины водителя
				
сегодня, 10:01

				

				В Иванове фура сбила вышедшего из машины водителя 
								

					
	 Пострадавшего госпитализировали в ОКБ - ВИДЕО
				

				

	    			
    
	    				
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