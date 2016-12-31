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В Иванове фура сбила вышедшего из машины водителя
Пострадавшего госпитализировали в ОКБ - ВИДЕО
ДТП случилось 30 января около 8 утра в районе дома №1 на улице Станкостроителей областного центра. Грузовой автомобиль МАН TGA с полуприцепом сбил 54-летнего мужчину, который вышел из-за руля легковушки ВАЗ-111730, стоявшей справа от фуры.
Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области, в результате ДТП пострадавшего с сочетанной травмой грудной клетки и брюшной полости госпитализировали в областную клиническую больницу.Видео: пресс-служба регионального УГИБДД
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Комментарии (10)
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- asvladasсегодня, 10:14это было на въездном КПП АО Тандер! Водитель легкового авто сам виноват! Ибо при въезде что бы открыть шлагбаум нужно выйти и приложить магнитную карту к считывающему устройству. Это по правилам делается с левой стороны, а этот идиот решил справа от фуры просочиться! Водитель фуры невидит что справа у него делается внизу-там мертвая зона!
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- Добрыйсегодня, 10:38всмысле сам виноват? видно же что фура легковушку цепанула, водятел не мог видеть машину справа в свои огромные зеркала? Вы меня извините, но это явно не "мертвая зона" зеркала заднего вида.
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- ЙЯdЪсегодня, 10:55Это именно мертвая зона и легковушка туда сознательно по кой то черт залезла. Именно поэтому и сам виноват.
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- Добрый51 минуту назадслепая зона когда он левее принял, в момент маневра вся зона прекрасно просматривалась. По всему, водятел просто сел за руль и дал газу не желая повернуть свою бошку на правое зеркало, и не важно где и когда влезла легковушка. Последнее время дальнобою на всех насрать, ездят как хотят. Раньше их уважал больше
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- asvladasсегодня, 11:08я там рядом был! обычно все подъезжают к лнвому терминалу, открывают магнитной картой шлагбауи и заезжают, а во водятел легковушки решил схитрить, подъехал к правому терминалу, вышел, что бы обойти свою машину и приложить магнитную карту к правому терминалу, но увы не успел...водитель фуры его опередил, открыв шлагбаум из своей кабины приложив магнитную карту к левому терминалу и поехал... на каждую хитрую Ж... найдется свой Х... с винтом...Правй терминал для тех кто выезжает, а не въезжает!!!
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- Вахтанг Камикадзе41 минуту назадТам что у вас, въезжающий и выезжающий потоки не разведены? :) При таком-то количестве транспорта? :) Нда, похоже, хромает там не только пожарная безопасность. :) Сочувствую вашим страховщикам - товар горючий, персонал не обученный, движение по территории организовано так, что эвакуация своевременная, практически невозможна. :) Заранее выражаю им свои искренние и глубокие соболезнования. :)
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- asvladasсегодня, 11:11кстати, видео отредактировали! удалили ту часть видео, где было видно что водитель легковушки сознательно заезжает справа от фуры!
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- Александр156 минут назадСмотрел там это видео, дурень сам подъехал справа к фуре хотел побыстрее заехать, надо было стоять в очереди.
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- asvladasсегодня, 11:12админы верните первоначальный вариант видео!
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- asvladasсегодня, 11:38на ивтелерадио полная версия видео, там и видно как этот водятел сознательно заезжает справа от фуры!
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