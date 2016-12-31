Ночью в Иванове сгорел автомобиль Skoda Fabia





Сообщение о возгорании автомобиля, припаркованного у дома № 1 по улице 3-ей Чайковского в областном центре поступило в ночь на 31 января. Когда на место ЧП прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, происходило открыто горение иномарки Skoda Fabia. Огонь был локализован на площади 3 квадратных метра.

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По данным ГУ МЧС по Ивановской области, никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекались 13 человек и 3 единицы техники. Причина возгорания на данный момент устанавливается.