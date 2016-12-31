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вчера, 21:58
Мужской журнал «Максим» занес ивановский ресторан «Серов» в раздел «юмор»
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Речь идет о правилах поведения в ресторане, которые могут напомнить скорее должностную инструкцию на режимом предприятии. Авторы журнала «Максима» недоумевают по поводу избыточной суровости развлекательного заведения. Другой рубрики, кроме как «юмор», так у себя и не нашли для публикации подобной информации.К слову, мнения ивановцев о сервисных «фирменных фишках» ресторана «Серов» расходятся кардинально - от одобрения «маркетингового прикола» до полного неприятия такого отношения к своим посетителям.
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Не понты брать 5% за обслуживание и было ли оно не важно.
Не понты изжога до конца дня.
Не понты вода из крана через раковину, потому, что денег нет на рассекатель.
Не понты, когда нет горячей воды.
Не понты недовольные лица официантов.
Не понты холодом дующие стены.
Мне насрать на Ваш ресторан. До свидания.
И очень рад что "тагил" там не рулит!!!