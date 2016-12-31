Мужской журнал «Максим» занес ивановский ресторан «Серов» в раздел «юмор»

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Речь идет о правилах поведения в ресторане, которые могут напомнить скорее должностную инструкцию на режимом предприятии. Авторы журнала «Максима» недоумевают по поводу избыточной суровости развлекательного заведения. Другой рубрики, кроме как «юмор», так у себя и не нашли для публикации подобной информации.

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К слову, мнения ивановцев о сервисных «фирменных фишках» ресторана «Серов» расходятся кардинально - от одобрения «маркетингового прикола» до полного неприятия такого отношения к своим посетителям.