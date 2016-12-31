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Новости

вчера, 21:58

Мужской журнал «Максим» занес ивановский ресторан «Серов» в раздел «юмор»

ФОТО


Речь идет о правилах поведения в ресторане, которые могут напомнить скорее должностную инструкцию на режимом предприятии. Авторы  журнала «Максима» недоумевают по поводу избыточной суровости развлекательного заведения. Другой рубрики, кроме как «юмор», так у себя и не нашли для публикации подобной информации.

К слову, мнения ивановцев о сервисных «фирменных фишках» ресторана «Серов» расходятся кардинально - от одобрения «маркетингового прикола» до полного неприятия такого отношения к своим посетителям.

ключевые слова: ресторан сервис журнал
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Комментарии (17)

	


	

	

		
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									Серов								
							
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  • вчера, 22:15
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							То, что вы тут пишите - это всё понты. 
    
Не понты брать 5% за обслуживание и было ли оно не важно.
    
Не понты изжога до конца дня.
    
Не понты вода из крана через раковину, потому, что денег нет на рассекатель. 
    
Не понты, когда нет горячей воды.
    
Не понты недовольные лица официантов.
    
Не понты холодом дующие стены. 
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Fantomas								
							
    • 
							
  • вчера, 22:26
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Заведение, честно говоря, так себе								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Комментатор37								
							
    • 
							
  • вчера, 23:30
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Шизфореник Серов с манией величия. Начиная с маек с Купцом на Дне города, заканчивая Большим Джипом с тёлкой-женой-овцой, типа-здоровым-образом-жизни, а в итоге имеющем импотенцию, рога, долги и тупой снобистский ресторанчик...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Hikola Ya								
							
    • 
							
  • сегодня, 00:07
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А мне нравится этот ресторан. И готовят вкусно и обслуживание на высшем уровне. Ценик конечно великоват, но есть за что. Меню прикольное и креативное. Побольше бы таких заведений городу. И Серов молодец, лично контролирует процесс, заботится. По качеству еды на уровне с Шешем. То что в подвале, конечно минус.  По поводу креатива, ну это действительно дело хозяина, он капитан и устанавливает правила. Кому не нравится действительно может поужинать в другом заведении в этом районе их действительно много (на любой кошелек и уровень интелекта).								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Вахтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • сегодня, 11:42
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А, ну т.е. волын можно спокойно оставлять в гардеробе? :) Я вас правильно понял? :) Раз говорите, заведение приличное. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									r.v.g.1366@gmail.com								
							
    • 
							
  • 27 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Уровень интеллекта  (2л),в полной мере изложен на представленной бумаженке !И крестиком это не назовёшь. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Кирилл Инев								
							
    • 
							
  • сегодня, 00:30
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ресторан действительно так себе								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Клавдичъ&Co								
							
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  • сегодня, 01:01
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Андрей Серов, если бы Вы попробывали, как готовит моя жена - Вы заплакали бы от умиления и восторга, и навсегда забыли бы про то, зачем в ресторан люди ходят. После её блюд никто из моих друзей и знакомых не хочет ходить ни в один ресторан, а тем более в Ваш. Я не навязываю Вам своего мнения и вкуса, и мне абсолютно наплевать, что Вы и Ваш коллектив обо мне думаете. Но единственное правда, то что я ел Вашу свиную еду, а Вы никогда не попробуете ту божественную пищу, которую я ем каждый день. 
    
Мне насрать на Ваш ресторан. До свидания.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Комментатор								
							
    • 
							
  • сегодня, 08:18
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Глупо отрицать, что домашняя еда, как правило, лучше ресторанной. Сам готовлю неплохо, жена готовит замечательно, но иногда хочется просто полениться и поесть что-то приготовленное не самим собой. Раньше в силу адреса проживания предпочитал "Старый город" на Куконковых, но очень давно там не был. А "Серов" - вполне приличное заведение для общепита, несколько дороговато, но тут уж по принципу бесплатного сыра, который только в мышеловке, и только для второй мыши. Не стоит безоглядно хаять этот ресторан. А ходить в него или нет - личное дело каждого.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Иванов Иван								
							
    • 
							
  • сегодня, 11:56
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Все таки ел еду то..))) А трындишь, что она свиная. Вот и кушай свою божественную еду дома. Еще одним "тагилом" меньше будет...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Я Ируньчик								
							
    • 
							
  • сегодня, 01:11
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Молодец Серов! Уже на федеральный уровень выходит. Браво!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ptichka								
							
    • 
							
  • сегодня, 09:39
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							прочитав данные правила вне зависимости от цен и качества еды, прочитав такую инструкцию, захотелось бы встать и уйти из данного заведения. Такое неуважение и какое то даже презрение к посетителям. А мы в выходной собирались туда 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Иванов Иван								
							
    • 
							
  • сегодня, 11:52
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вот и хорошо. Значит в инструкции узнали себя. Поэтому ходил туда вкусно поесть и дальше буду ходить..)))
    
И очень рад что "тагил" там не рулит!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Anonim13579								
							
    • 
							
  • сегодня, 10:31
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Серову дали точную характеристику-Он с психическим расстройством!Иначе не возможно обьяснить его высказывания или лмстовки ,которые он подкладывает в меню на людей с которыми он в контрах.Мы несколько раз читали эти пасквили и ничего не могли понять,как он безнаказанно хулит и расправляется от своей желчной зависти с людьми.Он ненормальный!!!Очень многие клиенты перестали ходить  к нему из за его выпадов!Дурак,а не лечиться!Сынок походу в него же!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									13131111								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:31
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Подобное обращение к гостям - свинство. Возможно у автора данного меню какие то комплексы не реализованные.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Tiger Claw								
							
    • 
							
  • 52 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							хватит пиарить это забегаловку								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Коренной  Кохомчанин								
							
    • 
							
  • 38 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Нормальное, вернее, даже очень хорошее заведение, одно из немногих приличных в нашем городе!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Иванове у автозаправки вспыхнул грузовик
				
43 минуты назад

				

				В Иванове у автозаправки вспыхнул грузовик 
								

					
	 Когда возник пожар, в кабине машины спал водитель - ВИДЕО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Иванове фура сбила вышедшего из машины водителя
				
сегодня, 10:01

				

				В Иванове фура сбила вышедшего из машины водителя 
								

					
	 Пострадавшего госпитализировали в ОКБ - ВИДЕО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Ивановской области в 46 классах объявлен карантин 
				
вчера, 15:21

				

				В Ивановской области в 46 классах объявлен карантин  
								

					
	 Уровень эпидпорога по гриппу и ОРВИ превышен в регионе более чем на 26%
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
				
31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
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	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
30.12.2016 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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