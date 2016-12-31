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18 медалей завоевали ивановские гимнастки на соревнованиях в Орехово-Зуеве
С 24 по 28 января в городе Орехово-Зуево проходили соревнования по художественной гимнастике на Кубок ОФСОО «Русь». В турнире принимали участие и ивановские гимнастки. И завоевали 18 медалей - как по групповым упражнениям, так и по индивидуальной программе. Имена победителей:
по программе «Мастер спорта»:
Чуканова Анна (2002 г.р.)
- 1 место в упражнении с мячом
- 1 место в упражнении с лентой
- 3 место в упражнении с булавами
- 2 место в многоборье
Федотова Софья (2000 г.р.)
- 1 место в упражнении с булавами
- 1 место в упражнении с лентой
- 2 место в многоборье
по программе «Кандидат в мастера спорта»:
Лебедева Анна (2002 г.р.)
- 1 место в упражнении с обручем
- 1 место в упражнении с булавами
- 1 место в упражнении с лентой
- 1 место в многоборье
Суслова Юлия (2002 г.р.)
- 3 место в упражнении с обручем
- 3 место в многоборье
Брылякова Дарья (2003 г.р.)
- 1 место в упражнении с мячом
- 2 место в многоборье
Алексеева Александра (2002 г.р.)
- 2 место в упражнении с обручем
- 2 место в упражнении с лентой
- 2 место в многоборье
Итого - 9 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовых медали.Тренеры, подготовившие ивановских гимнасток: Каюмова К., Чернышкова И., Симашкевич Н., Павловская А., Рощупкина И., Логинова Н., Полухина С., Санксарян Т.
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Комментарии (1)
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- Вета Громовасегодня, 09:02Молодцы!!! Так держать.
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