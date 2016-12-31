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Новости

вчера, 19:58

18 медалей завоевали ивановские гимнастки на соревнованиях в Орехово-Зуеве


С 24 по 28 января в городе Орехово-Зуево проходили соревнования по художественной гимнастике на Кубок ОФСОО «Русь». В турнире принимали участие и ивановские гимнастки. И завоевали 18 медалей - как по групповым упражнениям, так и по индивидуальной программе. Имена победителей:

по программе «Мастер спорта»:

Чуканова Анна (2002 г.р.)

- 1 место в упражнении с мячом

- 1 место в упражнении с лентой

- 3 место в упражнении с булавами

- 2 место в многоборье

Федотова Софья (2000 г.р.)

- 1 место в упражнении с булавами

- 1 место в упражнении с лентой

- 2 место в многоборье

по программе «Кандидат в мастера спорта»:

Лебедева Анна (2002 г.р.)

- 1 место в упражнении с обручем

- 1 место в упражнении с булавами

- 1 место в упражнении с лентой

- 1 место в многоборье

Суслова Юлия (2002 г.р.)

- 3 место в упражнении с обручем

- 3 место в многоборье

Брылякова Дарья (2003 г.р.)

- 1 место в упражнении с мячом

- 2 место в многоборье

Алексеева Александра (2002 г.р.)

- 2 место в упражнении с обручем

- 2 место в упражнении с лентой

- 2 место в многоборье

Итого - 9 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовых медали.

Тренеры, подготовившие ивановских гимнасток: Каюмова К., Чернышкова И., Симашкевич Н., Павловская А., Рощупкина И., Логинова Н., Полухина С., Санксарян Т.

ключевые слова: спорт художественная гимнастика
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