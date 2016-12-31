ПОСЛУШАЙТЕ! Секреты выборных технологий в Ивановской области раскроет суд?

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Суд по делу Кабанова, похоже, раскроет многие секреты выборного процесса в Ивановской области. Например, на сегодняшнем процессе прозвучали такие вопросы: «А зачем кандидату от «Единой России», который еще и врио губернатора, два избирательных штаба? При партии и при правительстве? Почему финансирование кампании непрозрачно?». Насколько они риторические – в комментарии Татьяны Прокопенко.

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