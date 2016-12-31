Похожие репортажи
-
вчера, 20:21СУД ИЗУЧАЛ ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КАМПАНИЮ КАНДИДАТА КОНЬКОВА
- (4)
- 1266
- 3
-
Похожие телепередачи
-
вчера, 18:14Послушайте! 30.01.2017
- (2)
- 741
- 0
-
Новости
вчера, 20:50
ПОСЛУШАЙТЕ! Секреты выборных технологий в Ивановской области раскроет суд?
ВИДЕО
Суд по делу Кабанова, похоже, раскроет многие секреты выборного процесса в Ивановской области. Например, на сегодняшнем процессе прозвучали такие вопросы: «А зачем кандидату от «Единой России», который еще и врио губернатора, два избирательных штаба? При партии и при правительстве? Почему финансирование кампании непрозрачно?». Насколько они риторические – в комментарии Татьяны Прокопенко.105-й выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть здесь.
- оцените новость:
-
(6)
- 1735
- 1
Комментарии (1)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
-
- Виктор Трубниковсегодня, 09:26Ничего там раскрывать не станут.
Новость дня
43 минуты назадВ Иванове у автозаправки вспыхнул грузовик
Когда возник пожар, в кабине машины спал водитель - ВИДЕО
-
(0)
- 729
сегодня, 11:27УФССП зарегистрировало в регионе первое коллекторское агентство
ФОТО
-
(0)
- 1043
сегодня, 10:01В Иванове фура сбила вышедшего из машины водителя
Пострадавшего госпитализировали в ОКБ - ВИДЕО
-
(1)
- 2578
вчера, 15:21В Ивановской области в 46 классах объявлен карантин
Уровень эпидпорога по гриппу и ОРВИ превышен в регионе более чем на 26%
-
(0)
- 2860
31.12.2016 13:30Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области
-
(9)
- 12700
30.12.2016 13:27В праздники ивановские поликлиники и больницы будут работать по особому графику
-
(1)
- 3963
30.12.2016 11:57Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"
-
(3)
- 4114
30.12.2016 10:01План новогодних и рождественских мероприятий в Иванове
-
(0)
- 3298
23.12.2016 11:3358-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
-
(0)
- 9833
23.12.2016 11:13ООО «Ланкастер» ликвидируется
«Яковлевская мануфактура» останавливает производство
-
(2)
- 9781