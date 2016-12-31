Следственный комитет наградил губернатора Павла Конькова медалью «За содействие»

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На сегодняшней коллегии Следственного управления Следственного комитета России по Ивановской области губернатору Павлу Конькову была вручена особенная медаль - «За содействие». За что именно – смотрите сегодня в вечерних выпусках программы «Губерния» на телеканале «БАРС».

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