В Иванове пассажирку на ходу прищемило автобусными дверями

Женщина получила травмы





Инцидент произошел 28 января около 10 часов утра на улице Лежневской областного центра. 59-летний водитель автобуса «Богдан» на остановке общественного транспорта перед началом движения закрыл двери салона, защемив пассажирку, осуществляющую в этот момент посадку.

В результате ДТП 65-летняя женщина получила ушибы мягких тканей плечевого пояса. После оказания медпомощи была оставлена на месте происшествия.

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По данным УГИБДД по Ивановской области, водитель автобуса был трезв.