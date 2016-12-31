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вчера, 17:20
В Иванове пассажирку на ходу прищемило автобусными дверями
Женщина получила травмы
Инцидент произошел 28 января около 10 часов утра на улице Лежневской областного центра. 59-летний водитель автобуса «Богдан» на остановке общественного транспорта перед началом движения закрыл двери салона, защемив пассажирку, осуществляющую в этот момент посадку.
В результате ДТП 65-летняя женщина получила ушибы мягких тканей плечевого пояса. После оказания медпомощи была оставлена на месте происшествия.По данным УГИБДД по Ивановской области, водитель автобуса был трезв.
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- И смех и грех...
на трамваях было немного страшнее - двери попами могли сорвать ;)
7й автобус утром на "станционной" - эпичное зрелище,
из битком набитого 200 человек вышло - 300 залезло
- и никто на водилу протокол не составлял, что он с перегрузом в 146% поехал.