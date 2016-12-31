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Новости

вчера, 17:20

В Иванове пассажирку на ходу прищемило автобусными дверями

Женщина получила травмы


Инцидент произошел 28 января около 10 часов утра на улице Лежневской областного центра. 59-летний водитель автобуса «Богдан» на остановке общественного транспорта перед началом движения закрыл двери салона, защемив пассажирку, осуществляющую в этот момент посадку.

В результате ДТП 65-летняя женщина получила ушибы мягких тканей плечевого пояса. После оказания медпомощи была оставлена на месте происшествия.

По данным УГИБДД по Ивановской области, водитель автобуса был трезв.

ключевые слова: ДТП автобус пассажир
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Комментарии (7)

	


	

	

		
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									Медведь								
							
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  • вчера, 18:36
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										+1
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							мндя, как это вот мы ранее - годах так в 80-х пытаясь уехать на городском транспорте на работу около 8ми утра забиваясь в ИКАРУС или "скотовоз" ЛиАЗ как сельди в банке - ходя по головам практически ничего и никто себе не отдавил, и ГАИ то не вызывали, и не жаловались - лишь бы уехать!
    
 - И смех и грех...
    
на трамваях было немного страшнее - двери попами могли сорвать ;)
    
7й автобус утром на "станционной" - эпичное зрелище,
    
из битком набитого 200 человек вышло - 300 залезло
    
 - и никто на водилу протокол не составлял, что он с перегрузом в 146% поехал.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									gorozhanin								
							
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  • вчера, 18:51
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										+1
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							Скотовозы это 18 местные форды из которых вынимают два сиденья + в кабину не пускает шофёр. Остаётся 14 посадочных мест, а ЛИАЗ нормальный просторный автобус!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ивановский Маг								
							
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  • 55 минут назад
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										+1
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							был недавно в Ярославле, заметил, что нет ни одной маршрутки, только автобусы и троллейбусы								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									332211								
							
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  • 5 минут назад
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							... и трамваи.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Minchertc								
							
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  • вчера, 22:04
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										+1
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							Коллега, а если вспомнить трамвая 60-х годов, у которых двери вообще не закрывались и 5 трамвай от з=да Автокранов шел весь облепленный людьми: вставали на любой выступ одной ногой и ухватившись за такого же висящего. И никто не падал и не выступал. И так каждое утро. А попасть во внутреннею давку - вообще было роскошью. Кондукторша, при этом, умудрялась за один перегон пройти вагон насквозь...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Наталья Смирнова								
							
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  • сегодня, 06:08
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										-1
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							Батурин ты опять жалуешься на что то скоро тебя там на твоей Минской то прибьют те же водители автобусов и маршруток 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • 53 минуты назад
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										-1
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							Не, благодарные аборигены - по 3-му маршруту как раз всю жизнь ЛиАЗ-скотовоз и ходил. :) Минская и Боевиков - это грузовая трасса, она всегда разбита была, только в последнее время неимоверными усилиями в порядок привели её. :) И Икарус туда было никак не запихать, он со своей пневмоподвеской битком набитый там на первой же яме и остался бы. :) И местные вдоль железки на Гагарина, на 3-й трамвай всегда ходили пешком, хоть так можно было уехать. :) Так что, активист место себе для агитации очень удачное выбрал. :) Даже интересно - а что с ним местные сделают, ежели хоть часть его планов ему реализовать удастся? :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Иванове у автозаправки вспыхнул грузовик
				
44 минуты назад

				

				В Иванове у автозаправки вспыхнул грузовик 
								

					
	 Когда возник пожар, в кабине машины спал водитель - ВИДЕО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Иванове фура сбила вышедшего из машины водителя
				
сегодня, 10:01

				

				В Иванове фура сбила вышедшего из машины водителя 
								

					
	 Пострадавшего госпитализировали в ОКБ - ВИДЕО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Ивановской области в 46 классах объявлен карантин 
				
вчера, 15:21

				

				В Ивановской области в 46 классах объявлен карантин  
								

					
	 Уровень эпидпорога по гриппу и ОРВИ превышен в регионе более чем на 26%
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
				
31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
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	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
30.12.2016 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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