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вчера, 17:02
В Иванове на время будет изменен гидравлический режим водоснабжения
Перечень улиц и проспектов
С 31 января по 3 февраля на водоводе в районе улицы Дзержинского областного центра будут проводиться ремонтные работы. В связи с этим, сообщает «Водоканал», возможно изменение гидравлического режима водоснабжения в районах города, ограниченных:
- пр. Ленина - ул. Карла Маркса - пр. Шереметевский - ул. 8 Марта;
- пр. Шереметевский - ул. Наумова - ул. Бубнова - ул. Суворова - ул. Пролетарская - ул. Ремизная - ул. 10 Августа.
При необходимости по заявлению группы потребителей будет организован подвоз воды в требуемое место.Телефон диспетчерской службы АО «Водоканал»: 93-01-01 добавочный 1.
ключевые слова: водовод ремонт водоснабжение
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