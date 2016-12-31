В Иванове на время будет изменен гидравлический режим водоснабжения

Перечень улиц и проспектов





С 31 января по 3 февраля на водоводе в районе улицы Дзержинского областного центра будут проводиться ремонтные работы. В связи с этим, сообщает «Водоканал», возможно изменение гидравлического режима водоснабжения в районах города, ограниченных:

- пр. Ленина - ул. Карла Маркса - пр. Шереметевский - ул. 8 Марта;

- пр. Шереметевский - ул. Наумова - ул. Бубнова - ул. Суворова - ул. Пролетарская - ул. Ремизная - ул. 10 Августа.

При необходимости по заявлению группы потребителей будет организован подвоз воды в требуемое место.

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