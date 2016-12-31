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вчера, 16:43
За год в регионе от бешенства привили около 14 тысяч собак и 7,5 тысяч кошек
В 2016 году на территории Ивановской области от бешенства было вакцинировано более 13,7 тыс. собак, около 7,5 тыс. кошек и 4 тыс. сельскохозяйственных животных. Дикие животные прививались с помощью вакцин-приманок. В течение года было разложено 200 тыс. доз вакцин.С начала 2017 года в регионе зарегистрировано 3 неблагополучных пункта по бешенству животных. Такие данные были озвучены на сегодняшней итоговой коллегии Службы ветеринарии Ивановской области.
ключевые слова: животные собаки кошки бешенство вакцинация
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