В Ивановской области в частном доме нашли незаконно хранившееся ружье неустановленной марки

Оружие изъято и направлено на экспертизу





В минувшее воскресенье сотрудники лицензионно-разрешительной работы Росгвардии провели рейдовую проверку условий хранения оружия. Профилактическое мероприятие проводилось на территории Южского, Пучежского и Верхнеландеховского районов. Условия сохранности оружия и патронов были проверены по месту жительства у 24 граждан.

В ходе проверки сотрудники ЛРР выявили 6 нарушений установленных правил оборота оружия. Кроме того, в ходе рейда в одном из частных домовладений деревни Ефремово Верхнеландеховского района было обнаружено незаконно хранившееся огнестрельное оружие 16-го калибра неустановленной марки. Разрешительных документов на него не было.

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Ружье было изъято и направлено на экспертизу, сообщает пресс-служба Росгвардии Ивановской области.