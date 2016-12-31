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вчера, 16:36
В Ивановской области в частном доме нашли незаконно хранившееся ружье неустановленной марки
Оружие изъято и направлено на экспертизу
В минувшее воскресенье сотрудники лицензионно-разрешительной работы Росгвардии провели рейдовую проверку условий хранения оружия. Профилактическое мероприятие проводилось на территории Южского, Пучежского и Верхнеландеховского районов. Условия сохранности оружия и патронов были проверены по месту жительства у 24 граждан.
В ходе проверки сотрудники ЛРР выявили 6 нарушений установленных правил оборота оружия. Кроме того, в ходе рейда в одном из частных домовладений деревни Ефремово Верхнеландеховского района было обнаружено незаконно хранившееся огнестрельное оружие 16-го калибра неустановленной марки. Разрешительных документов на него не было.Ружье было изъято и направлено на экспертизу, сообщает пресс-служба Росгвардии Ивановской области.
ключевые слова: оружие ружье незаконное хранение Росгвардия
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- стук стук не иначе был, просто так не пойдут на деревню к деду Константину Макарычу,
и что это за новая залупеньтакая - Росгвардия?! - менты себя переиначели в очередной раз?! - палицаями надоело жить?! дык нужно не именем - а делами имя себе делать!