В Ивановской области осужденный наотрез отказался работать в колонии

Суд обязал его возместить понесенные федеральным бюджетом расходы на содержание





Осужденный, отбывающий наказание в колонии №4 (с. Октябрьский Кинешемского района) приказом начальника ИК был привлечен к труду. Однако выходить на работу он наотрез отказался. За что был привлечен к дисциплинарной ответственности и признан злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания.

Как установила прокуратура, этот уклонист был обеспечен трехразовым горячим питанием. На его содержание с июня 2016 г. по декабрь 2016 г. было потрачено более 16 тысяч рублей. Также в этот период государство его обеспечивало вещевым довольствием на сумму свыше 5666 рублей.

Согласно ч. 4 ст. 99 УИК РФ, «осужденные, получающие заработную плату и осужденные, получающие пенсию, возмещают стоимость питания, одежды, коммунально-бытовых услуг и индивидуальных средств гигиены, кроме стоимости специального питания и специальной одежды. С осужденных, уклоняющихся от работы, указанные расходы удерживаются из средств, имеющихся на их лицевых счетах».

По факту злостного уклонения осужденным от работы прокуратурой в суд было направлено исковое заявление. В итоге, сообщает пресс-служба областного надзорного органа, суд удовлетворил требования прокурора и взыскал с осужденного потраченную на него за указанный период сумму – 22 тысячи рублей.

поделиться ссылкой:

