В Иванове сотрудники Росгвардии задержали мужчину с «солью»

По факту незаконного хранения наркотиков возбуждено уголовное





Ночью у дома №100 на улице Некрасова областного центра наряд сотрудников вневедомственной охраны заметил подозрительного мужчину. Увидев служебный автомобиль, гражданин занервничал и попытался ускорить шаг, но сотрудники Росгвардии остановили прохожего.

Им оказался ранее судимый житель областного центра 24 лет. Во время досмотра у него было обнаружено и изъято наркотическое средство «соль» общим весом 0,28 грамма.

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Для дальнейшего разбирательства мужчину доставили в отдел полиции. По факту незаконного хранения наркотиков возбуждено уголовное, сообщает пресс-служба Росгвардии региона.