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вчера, 15:59
В Иванове сотрудники Росгвардии задержали мужчину с «солью»
По факту незаконного хранения наркотиков возбуждено уголовное
Ночью у дома №100 на улице Некрасова областного центра наряд сотрудников вневедомственной охраны заметил подозрительного мужчину. Увидев служебный автомобиль, гражданин занервничал и попытался ускорить шаг, но сотрудники Росгвардии остановили прохожего.
Им оказался ранее судимый житель областного центра 24 лет. Во время досмотра у него было обнаружено и изъято наркотическое средство «соль» общим весом 0,28 грамма.Для дальнейшего разбирательства мужчину доставили в отдел полиции. По факту незаконного хранения наркотиков возбуждено уголовное, сообщает пресс-служба Росгвардии региона.
ключевые слова: наркотики Росгвардия
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Комментарии (1)
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- 99dсегодня, 12:21Жаль, что наша страна не Тайланд. Там бы расстреляли. И на одного мерзавца на планете Земля стало бы меньше.
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