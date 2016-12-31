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вчера, 15:48
Пять статей подсудимого Кабанова
Пять работ по истории России времен Смутного времени выложил в открытый доступ бывший заместитель губернатора Ивановской области Андрей Кабанов, дело которого сейчас слушается в суде.
Сам Кабанов выбор материалов объяснил тем, что это - материалы в наилучшем для чтения качестве, в формате pdf. Во-вторых, эти работы свободны от ограничений, связанных со смежными правами в случае их издания в бумажном виде.Ресурс предназначен для ускорения научного обмена в самых разных отраслях.
ключевые слова: Андрей Кабанов история наука статьи
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Комментарии (3)
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- Карл Марксвчера, 16:05Молодец, Андрей!
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- ivan_5вчера, 17:21Помню как Кабанов вертелся как уж, когда я макал его в говно своего же невежества по поводу Сталина.
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- Fanatвчера, 18:52Васильева рыдала от зависти!
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