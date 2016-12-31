Пять статей подсудимого Кабанова





Пять работ по истории России времен Смутного времени выложил в открытый доступ бывший заместитель губернатора Ивановской области Андрей Кабанов, дело которого сейчас слушается в суде.

Сам Кабанов выбор материалов объяснил тем, что это - материалы в наилучшем для чтения качестве, в формате pdf. Во-вторых, эти работы свободны от ограничений, связанных со смежными правами в случае их издания в бумажном виде.

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