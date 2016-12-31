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В Ивановской области в 46 классах объявлен карантин
Уровень эпидпорога по гриппу и ОРВИ превышен в регионе более чем на 26%
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, на четвертой неделе 2017 года показатель заболеваемости ОРВИ по совокупному населению выше оказался уровня эпидемического порога, характерного для данного периода года, на 26,3%. За медицинской помощью с жалобами на грипп и ОРВИ обратились 9198 жителей региона.
Показатель заболеваемости выше уровня эпидпорога зарегистрирован среди взрослого населения на 15,93%. А также среди детей - в возрастных группах: от 3-х до 6-ти лет – на 5,29% и с 7 до 14 лет – на 20,66%. Среди малышей до 2 лет показатель заболеваемости ниже уровня эпидемического порога, характерного для данного периода года.
По результатам лабораторного мониторинга на 4 неделе определялись единичные антигены вируса гриппа А (H3N2), гриппа В и вирусов не гриппозной этиологии (риновирусы, аденовирусы).
На 4-й неделе текущего года в связи с высокой заболеваемостью полностью был приостановлен учебный процесс в 21-й ивановской школе. Частично учебный процесс приостановлен в 46-х классах 10-ти школ (г. Иваново, г. Кинешма, г. Юрьевец, г. Заволжск, Ивановский район).
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