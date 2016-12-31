Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

вчера, 15:21

В Ивановской области в 46 классах объявлен карантин

Уровень эпидпорога по гриппу и ОРВИ превышен в регионе более чем на 26%


По данным регионального Управления Роспотребнадзора, на четвертой неделе 2017 года показатель заболеваемости ОРВИ по совокупному населению выше оказался уровня эпидемического порога, характерного для данного периода года, на 26,3%. За медицинской помощью с жалобами на грипп и ОРВИ обратились 9198 жителей региона.

Показатель заболеваемости выше уровня эпидпорога зарегистрирован среди взрослого населения на 15,93%. А также среди детей - в возрастных группах: от 3-х до 6-ти лет – на 5,29% и с 7 до 14 лет – на 20,66%. Среди малышей до 2 лет показатель заболеваемости ниже уровня эпидемического порога, характерного для данного периода года.

По результатам лабораторного мониторинга на 4 неделе определялись единичные антигены вируса гриппа А (H3N2), гриппа В и вирусов не гриппозной этиологии (риновирусы, аденовирусы).

На 4-й неделе текущего года в связи с высокой заболеваемостью полностью был приостановлен учебный процесс в 21-й ивановской школе. Частично учебный процесс приостановлен в 46-х классах 10-ти школ (г. Иваново, г. Кинешма, г. Юрьевец, г. Заволжск, Ивановский район).



ключевые слова: ОРВИ грипп эпидпорог карантин
  • оцените новость:
  • (0)
  • 2849
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Иванове у автозаправки вспыхнул грузовик
				
42 минуты назад

				

				В Иванове у автозаправки вспыхнул грузовик 
								

					
	 Когда возник пожар, в кабине машины спал водитель - ВИДЕО
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							723						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		В Иванове фура сбила вышедшего из машины водителя
				
сегодня, 10:01

				

				В Иванове фура сбила вышедшего из машины водителя 
								

					
	 Пострадавшего госпитализировали в ОКБ - ВИДЕО
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(1)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2574						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В Ивановской области в 46 классах объявлен карантин 
				
вчера, 15:21

				

				В Ивановской области в 46 классах объявлен карантин  
								

					
	 Уровень эпидпорога по гриппу и ОРВИ превышен в регионе более чем на 26%
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2859						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
				
31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(9)
													
    
						
    • 
						
  • 
							12700						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
30.12.2016 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(3)
													
    
						
    • 
						
  • 
							4114						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							9833						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(2)
													
    
						
    • 
						
  • 
							9781						
    •