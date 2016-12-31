Пока старушка мылась в бане, бомж украл у нее деньги

Преступление было совершено в Вичугском районе





В полицию с заявлением о краже обратилась 85-летняя жительница деревни Юрино Вичугского района. Пенсионерка сообщила полицейским, что у нее пропали 5500 рублей, находившиеся в сумке.

Оперативники выяснили, что накануне к бабушке приходил мужчина без определенного места жительства – помочь по хозяйству. Он и украл деньги, пока хозяйка была в бане.

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В содеянном 41-летний задержанный признался и написал явку с повинной. По факту кражи решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.