В Ивановской области четверо молодых людей напали на водителя «ГАЗели»

Злоумышленники вытащили газелиста из кабины, избили его и ограбили





В Комсомольском районе в полицию поступило сообщение о нападении на водителя «ГАЗели». Звонивший рассказал, что на перекрестке Комсомольск-Писцово-Ярославль-Иваново между молодыми людьми, ехавшими на автомобиле «ВАЗ-21114» и водителем «ГАЗели» произошел конфликт. В результате четверо парней вытащили водителя «ГАЗели» из кабины, избили его, отобрали телефон и видеорегистратор и с похищенным скрылись в неизвестном направлении.

С множественными ссадинами и ушибами 49-летний житель Владимирской области был доставлен в больницу.

Прибывшие на место происшествия полицейские, опросив потерпевшего и очевидцев, установили, что конфликт между в мужчинами начался в одном из баров посёлка Писцово и продолжился уже на трассе. Причиной «разборки» стало то, что газелист якобы вовремя не уступил дорогу водителю «четырнадцатой».

Вскоре оперативникам удалось установить личности подозреваемых и их местонахождение. Злоумышленники после совершения преступления уехали в Иваново к знакомому, где и были задержаны полицейскими. Все фигуранты ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Похищенное имущество у задержанных изъято и будет возвращено законному владельцу, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

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