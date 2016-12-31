Новости
Жительница Ивановской области стала жертвой риелтора-мошенника
Потерпевшая пыталась арендовать квартиру через интернет
Очередной факт мошенничества на доверии зарегистрирован в Ивановской области. На этот раз жертвой мошенников стала 31-летняя жительница Вичуги.
На одном из интернет-сайтов она нашла объявление об аренде квартиры. Предложение ее заинтересовало, и вичужанка позвонила по указанному в объявлении телефону. На связь вышла женщина-риелтор и сообщила, что точный адрес сдаваемой квартиры назовет только после того, как клиентка переведет ей на счет 4 тысячи рублей. Мошенница утверждала, что именно так работают все агенты по недвижимости.
Через некоторое время на мобильный телефон заявительницы пришло смс-сообщение с номером банковского счета для перевода денег. Доверчивая женщина пришла к ближайшему банкомату и перечислила необходимую сумму, после чего получила смс-сообщение с несколькими адресами и телефонами сдаваемых квартир.
В итоге оказалось, что ни по одному из адресов жилплощадь хозяева не сдают. Потерпевшая попыталась дозвониться до своего «риелтора», но та на звонки больше не ответила.
Потерпевшая обратилась в органы внутренних дел. Сейчас сотрудники полиции разыскивают мошенницу, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
- оцените новость:
-
(0)
- 1210
- 4
Комментарии (4)
Новость дня
-
(0)
- 731
-
(0)
- 1044
-
(1)
- 2578
-
(0)
- 2860
-
(9)
- 12700
-
(1)
- 3963
-
(3)
- 4114
-
(0)
- 3298
-
(0)
- 9833
-
(2)
- 9781
Имел такой же печальный опыт. Суммы те же, технологии такие же.
Технология простая - квартира-замануха, телефон "риэлтора", звоним - "да, есть, но не покажем пока деньги не переведёте". Предложение заманчивое, деньги переводятся - "ой, извините, уже сняли!" (и это в лучшем случае!).
Получателем значится некая фирма (что даёт возможность поиска "заинтересованных лиц"). В моём случае это ООО "Квартира" ИНН 6670427448 (квитанция сохранилась, а если покопаться, то и хвосты раскопать можно, переговоры по телефону были очень характерные). Сумма 4200. Всё остальное как описано в сюжете.
Схема предполагает типа официальное согласие, но на деле это вымогательство согласия посредством обмана. Состав противоправных деяний весьма "красивый".
Жаль что "Барс" спугнул этим сюжетом, уйдут в тень. Можно было бы ловлю на живца провести.