Жительница Ивановской области стала жертвой риелтора-мошенника

Потерпевшая пыталась арендовать квартиру через интернет





Очередной факт мошенничества на доверии зарегистрирован в Ивановской области. На этот раз жертвой мошенников стала 31-летняя жительница Вичуги.

На одном из интернет-сайтов она нашла объявление об аренде квартиры. Предложение ее заинтересовало, и вичужанка позвонила по указанному в объявлении телефону. На связь вышла женщина-риелтор и сообщила, что точный адрес сдаваемой квартиры назовет только после того, как клиентка переведет ей на счет 4 тысячи рублей. Мошенница утверждала, что именно так работают все агенты по недвижимости.

Через некоторое время на мобильный телефон заявительницы пришло смс-сообщение с номером банковского счета для перевода денег. Доверчивая женщина пришла к ближайшему банкомату и перечислила необходимую сумму, после чего получила смс-сообщение с несколькими адресами и телефонами сдаваемых квартир.

В итоге оказалось, что ни по одному из адресов жилплощадь хозяева не сдают. Потерпевшая попыталась дозвониться до своего «риелтора», но та на звонки больше не ответила.

Потерпевшая обратилась в органы внутренних дел. Сейчас сотрудники полиции разыскивают мошенницу, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

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