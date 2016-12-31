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Новости

вчера, 13:14

Жительница Ивановской области стала жертвой риелтора-мошенника

Потерпевшая пыталась арендовать квартиру через интернет


Очередной факт мошенничества на доверии зарегистрирован в Ивановской области. На этот раз жертвой мошенников стала 31-летняя жительница Вичуги.

На одном из интернет-сайтов она нашла объявление об аренде квартиры. Предложение ее заинтересовало, и вичужанка позвонила по указанному в объявлении телефону. На связь вышла женщина-риелтор и сообщила, что точный адрес сдаваемой квартиры назовет только после того, как клиентка переведет ей на счет 4 тысячи рублей. Мошенница утверждала, что именно так работают все агенты по недвижимости.

Через некоторое время на мобильный телефон заявительницы пришло смс-сообщение с номером банковского счета для перевода денег. Доверчивая женщина пришла к ближайшему банкомату и перечислила необходимую сумму, после чего получила смс-сообщение с несколькими адресами и телефонами сдаваемых квартир.

В итоге оказалось, что ни по одному из адресов жилплощадь хозяева не сдают. Потерпевшая попыталась дозвониться до своего «риелтора», но та на звонки больше не ответила.

Потерпевшая обратилась в органы внутренних дел. Сейчас сотрудники полиции разыскивают мошенницу, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.



ключевые слова: интернет квартира аренда риелтор мошенничество полиция
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Комментарии (4)

	


	

	

		
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									Энгельс								
							
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  • вчера, 14:03
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										-1
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							Классический метод "работы" т.н. риэлторов. Берут 3-4 тыщи, подсовывая потом адресочки с телефонами взятые с Авито. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • вчера, 15:37
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							Ну работа с недвижимостью это, скажем так, отдельная наука. :) Требует и инженерных знаний ( недвижимость это сложное инженерное сооружение), так и знаний психологии человека ( арендует-то не робот) . :) И много чего ещё. Получается по-этому не у всех. :) С другой стороны, рынок этот достаточно зрелый и доверие населения к его участникам достаточно велико, завоёвывалось десятилетиями упорной работы. :) А ситуация сложная сейчас - спрос небольшой, предложений масса. :) Вот и пользуются разные "редиски" этим. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • вчера, 20:06
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							Данный вид заманухи поставлен в г. Иваново на поток. Я серьёзно.
    
Имел такой же печальный опыт. Суммы те же, технологии такие же. 
    
Технология простая - квартира-замануха, телефон "риэлтора", звоним - "да, есть, но не покажем пока деньги не переведёте". Предложение заманчивое, деньги переводятся - "ой, извините, уже сняли!" (и это в лучшем случае!). 
    
Получателем значится некая фирма (что даёт возможность поиска "заинтересованных лиц"). В моём случае это ООО "Квартира" ИНН 6670427448 (квитанция сохранилась, а если покопаться, то и хвосты раскопать можно, переговоры по телефону были очень характерные). Сумма 4200. Всё остальное как описано в сюжете.
    
Схема предполагает типа официальное согласие, но на деле это вымогательство согласия посредством обмана. Состав противоправных деяний весьма "красивый".
    
Жаль что "Барс" спугнул этим сюжетом, уйдут в тень. Можно было бы ловлю на живца провести. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • вчера, 21:43
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							...Забыл упомянуть про второй такой же случай - требование платежа в адрес ООО "Вариант", ИНН 6685113067, сумма 4000 р. Телефоны и смс-переписка тоже сохранились.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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