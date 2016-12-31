В Ивановской области только 15 домов успели сменить вид капремонта

Из 145 заявителей

Почти в 9 раз в Ивановской области отличается число домов, успешно сменивших вид капитального ремонта, от тех, кто опоздал.

За время действия программы капитального ремонта почти 150 домов заявили о желании сменить заявленный вид капремонта. С ремонта крыши на ремонт инженерных систем или фасада и т.п. Процедура это позволяет. Однако, по словам руководителя регионального фонда капитального ремонта Елены Сесягиной, из 145 заявителей вовремя успели только 130. Вовремя оформили документы - протокол собрания собственников - только 15.

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