Новости
вчера, 12:51
Начальник ПО присвоила 430 тысяч рублей «Почты России»
Суд приговорил ее к 2 годам условно
В Ивановской области вынесен приговор по уголовному делу о присвоении денежных средств, принадлежащих ФГУП «Почта России».
Суд установил, что в период с 20 марта по 30 сентября 2015 года начальник отделения почтовой связи Введенье - Шуйский почтамт, используя свое служебное положение, присвоила вверенные ей как начальнику отделения денежные средства Шуйского почтамта - филиала «Почты России» - на общую сумму порядка 430 тысяч рублей.На днях состоялся суд, который, как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, приговорил женщину к 2 годам условно с с испытательным сроком 4 года.
ключевые слова: "Почта России" почта присвоение суд приговор
- оцените новость:
-
(0)
- 1584
- 3
Комментарии (3)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
43 минуты назадВ Иванове у автозаправки вспыхнул грузовик
Когда возник пожар, в кабине машины спал водитель - ВИДЕО
-
(0)
- 730
сегодня, 11:27УФССП зарегистрировало в регионе первое коллекторское агентство
ФОТО
-
(0)
- 1044
сегодня, 10:01В Иванове фура сбила вышедшего из машины водителя
Пострадавшего госпитализировали в ОКБ - ВИДЕО
-
(1)
- 2578
вчера, 15:21В Ивановской области в 46 классах объявлен карантин
Уровень эпидпорога по гриппу и ОРВИ превышен в регионе более чем на 26%
-
(0)
- 2860
31.12.2016 13:30Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области
-
(9)
- 12700
30.12.2016 13:27В праздники ивановские поликлиники и больницы будут работать по особому графику
-
(1)
- 3963
30.12.2016 11:57Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"
-
(3)
- 4114
30.12.2016 10:01План новогодних и рождественских мероприятий в Иванове
-
(0)
- 3298
23.12.2016 11:3358-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
-
(0)
- 9833
23.12.2016 11:13ООО «Ланкастер» ликвидируется
«Яковлевская мануфактура» останавливает производство
-
(2)
- 9781
- до 10 тыс. рублей - 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима;
- от 10 до 100 тыс. рублей - 2 года лишения свободы в колонии общего режима;
- от 100 тыс. рублей до 300 тыс. рублей - 2 года лишения свободы в колонии-поселении;
- от 300 тыс. рублей до 1 миллиона рублей - 2 года условно с испытательным сроком до 8 лет;
- от 1 миллиона до 100 миллионов рублей - 1 год условно с испытательным сроком до 1 года;
- от 100 миллионов рублей и выше - домашний арест на период следствия с последующей заменой на подписку о невыезде и ее отменой после вынесения приговора с общественным порицанием либо без такового, и назначением на другую государственную должность.