Начальник ПО присвоила 430 тысяч рублей «Почты России»

Суд приговорил ее к 2 годам условно





В Ивановской области вынесен приговор по уголовному делу о присвоении денежных средств, принадлежащих ФГУП «Почта России».

Суд установил, что в период с 20 марта по 30 сентября 2015 года начальник отделения почтовой связи Введенье - Шуйский почтамт, используя свое служебное положение, присвоила вверенные ей как начальнику отделения денежные средства Шуйского почтамта - филиала «Почты России» - на общую сумму порядка 430 тысяч рублей.

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На днях состоялся суд, который, как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, приговорил женщину к 2 годам условно с с испытательным сроком 4 года.