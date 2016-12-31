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Новости

вчера, 12:51

Начальник ПО присвоила 430 тысяч рублей «Почты России»

Суд приговорил ее к 2 годам условно


В Ивановской области вынесен приговор по уголовному делу о присвоении денежных средств, принадлежащих ФГУП «Почта России».

Суд установил, что в период с 20 марта по 30 сентября 2015 года начальник отделения почтовой связи Введенье - Шуйский почтамт, используя свое служебное положение, присвоила вверенные ей как начальнику отделения денежные средства Шуйского почтамта - филиала «Почты России» - на общую сумму порядка 430 тысяч рублей.

На днях состоялся суд, который, как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, приговорил женщину к 2 годам условно с с испытательным сроком 4 года.

ключевые слова: "Почта России" почта присвоение суд приговор
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									fireman83								
							
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  • вчера, 16:14
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										-1
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							Деньги-то вернули? Штраф был?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Карл Маркс								
							
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  • вчера, 16:51
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										+1
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							По всей видимости, существуют определенные "ставки" отсидок за воровство в зависимости от суммы украденного:
    
- до 10 тыс. рублей - 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима;
    
- от 10 до 100 тыс. рублей - 2 года лишения свободы в колонии общего режима;
    
- от 100 тыс. рублей до 300 тыс. рублей - 2 года лишения свободы в колонии-поселении;
    
- от 300 тыс. рублей до 1 миллиона рублей - 2 года условно с испытательным сроком   до 8 лет;
    
- от 1 миллиона до 100 миллионов рублей - 1 год условно с испытательным сроком до 1 года;
    
- от 100 миллионов рублей и выше - домашний арест на период следствия с последующей заменой на подписку о невыезде и ее отменой после вынесения приговора с общественным порицанием либо без такового, и назначением на другую государственную должность.      								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • вчера, 18:30
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							за мешок картошки забыл сказать - до 10тыщ вообще не канает, могут и 6 дать								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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