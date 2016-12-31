Назван лучший водолаз Ивановской области

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В Управлении по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности Ивановской области подвели итоги деятельности подразделений аварийно-спасательной службы и определили лучших по профессии за 2016 год.

Так, лучшим водолазом стал Виктор Крюков из маневренно-поисковой группы № 1, которая базируется в ивановском парке имени Революции 1905 года (состоит в водолазной группе с 2004 года).

В пресс-службе Управления по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности Ивановской области подробно рассказали о Викторе и его профессии.

«В первый раз о том, что станет водолазом, он узнал, поступив на службу в армию. А служить молодого человека направили на берег Черного моря, в город-герой Севастополь.

«На медицинском осмотре врач спросила, умею ли я плавать. Услышав утвердительный ответ, меня отправили на обучение в водолазную школу. Тогда я еще плохо представлял, чем мне в действительности придется заниматься. Помню, как нам на занятиях показали фильм «Военный ныряльщик», который меня очень вдохновил. После просмотра захотелось как можно скорее облачиться в снаряжение и очутиться под водой», – рассказывает Виктор.

Закончив обучение, через полгода Крюков уже в качестве водолаза-взрывника был направлен для дальнейшего прохождения службы в отряд специального назначения по борьбе с диверсионными силами, который базировался в Приморье.

«Среди наших задач были: подводная разведка, обследование днищ морских судов и подлодок на предмет заминирования, а также выполнение других подобных работ. На самом деле весь процесс меня так захватил, что я даже хотел остаться служить по контракту, но не сложилось», - говорит водолаз.

После армии Виктор вернулся на свою малую родину в деревню Осиновка Лежневского района, устроился на работу водителем. От товарища случайно узнал о том, что в Иванове существует водолазная группа.

«Недолго думая я поехал на собеседование, по итогам которого меня сразу же взяли в команду. Конечно, те задачи, которые приходиться выполнять сейчас, значительно отличаются от тех, которые стояли передо мной в армии. Несмотря на это свою работу я люблю. Однозначно, не каждый сможет стать водолазом. Здесь важно обладать отменным здоровьем, выносливостью и, конечно же, психологической устойчивостью. Например, еще в Севастополе мы совершали тренировочные спуски в связке из трех человек. Во время очередного погружения у одного из ребят сбилось дыхание – не хватило выносливости. Из-за этого всей команде пришлось срочно подниматься на поверхность», - вспоминает специалист.

А вот проверить устойчивость своей нервной системы Крюкову выпал случай в 2011 году. 7 сентября под Ярославлем разбился самолет, на борту которого находилась команда хоккейного клуба «Локомотив». Часть обломков и хвостовая часть авиалайнера упали в реку. Погибли 44 человека. Для поиска тел под водой были привлечены водолазы из разных регионов России. Виктор Крюков в составе водолазной группы Ивановской области принял участие в масштабной поисковой операции.

«Из воды на берег я доставил трех погибших. Их тела были пристегнуты ремнями к самолетным креслам. Главная сложность заключалась в том, что видимость в наших реках фактически нулевая, поэтому действовать приходилось на ощупь. Утонувших со дна водоемов мы поднимаем регулярно – это наша работа. Не скажу, что в Ярославле морально мне было тяжело. Ведь если ты пришел в эту профессию, значит должен быть готов к такому, иначе просто сломаешься. Вообще, на мой взгляд, погибшим мы оказываем своеобразную помощь, отыскивая их тела на глубине. Таким образом, у родственников появляется шанс предать утонувших земле, как и полагается по христианскому обычаю», – делится своими размышлениями Виктор.

«Родственники утонувших, порой присутствующие во время поисков, не всегда ведут себя адекватно. Конечно, их можно понять. Однако есть люди, которые проявляют резкие приступы агрессии, бросаются на нас с кулаками. И не всегда в такие моменты рядом находятся представители полиции. Тогда приходиться людей успокаивать, объяснять, в чем состоит наша работа. В любом случае такие конфликты мы всегда стараемся улаживать мирным путем», – объясняет Крюков.

Младший брат Виктора Федор - тоже водолаз. Почти три года братья работают плечом к плечу в одном подразделении.

Под водой Виктор Крюков провел более 3 тысяч часов. Специалист неоднократно проходил переобучение и курсы повышения квалификации в Москве. Сейчас он планирует продолжить работу в водолазной группе, постоянно повышая свой профессиональный уровень и передавая опыт молодому поколению.

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ивановской области