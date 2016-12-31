Газоснабжение домов одной из ивановских улиц будет временно прекращено





По сообщению ивановской мэрии, 1 февраля в областном центре будут проводится ремонтные работы на газопроводе низкого давления. В связи с этим газ отключат в домах №№ 4А, 4Б, 4В на 2-й Минской улице. Время отключения - с 09.00 до 17.00.

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