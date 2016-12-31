Новости
вчера, 12:00
За незаконную вырубку берез задержаны двое жителей Ивановского района
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
«Черных лесорубов» задержали у станции Ермолино в Ивановском районе. Двое местных жителей - 59 и 30 лет - незаконно пилили березы. Полиция изъяла с места происшествия спилы со стволов деревьев, автомобиль «ЗИЛ» и бензопилу. Задержанных доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, ранее они уже имели проблемы с законом и привлекались к уголовной ответственности.По факту незаконной лесозаготовки проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ключевые слова: "черные лесорубы" полиция
- оцените новость:
-
(0)
- 1251
- 3
Комментарии (3)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
-
- vofchikвчера, 12:04Так вокруг Ермолино весь лес в бурелом превратили.
-
- Энгельсвчера, 12:50Руки пора рубить за незаконную вырубку!
-
- Сенди Эосвчера, 17:12Работала в одном ресторане Иванова.Там круглый год.и в 30 градусной жаре в стеклянной печке топятся березы.В подвале видела одни молодые тоненкие березы
Новость дня
43 минуты назадВ Иванове у автозаправки вспыхнул грузовик
Когда возник пожар, в кабине машины спал водитель - ВИДЕО
-
(0)
- 732
сегодня, 11:27УФССП зарегистрировало в регионе первое коллекторское агентство
ФОТО
-
(0)
- 1045
сегодня, 10:01В Иванове фура сбила вышедшего из машины водителя
Пострадавшего госпитализировали в ОКБ - ВИДЕО
-
(1)
- 2578
вчера, 15:21В Ивановской области в 46 классах объявлен карантин
Уровень эпидпорога по гриппу и ОРВИ превышен в регионе более чем на 26%
-
(0)
- 2860
31.12.2016 13:30Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области
-
(9)
- 12700
30.12.2016 13:27В праздники ивановские поликлиники и больницы будут работать по особому графику
-
(1)
- 3963
30.12.2016 11:57Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"
-
(3)
- 4114
30.12.2016 10:01План новогодних и рождественских мероприятий в Иванове
-
(0)
- 3298
23.12.2016 11:3358-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
-
(0)
- 9833
23.12.2016 11:13ООО «Ланкастер» ликвидируется
«Яковлевская мануфактура» останавливает производство
-
(2)
- 9781