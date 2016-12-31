За незаконную вырубку берез задержаны двое жителей Ивановского района

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела





«Черных лесорубов» задержали у станции Ермолино в Ивановском районе. Двое местных жителей - 59 и 30 лет - незаконно пилили березы. Полиция изъяла с места происшествия спилы со стволов деревьев, автомобиль «ЗИЛ» и бензопилу. Задержанных доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, ранее они уже имели проблемы с законом и привлекались к уголовной ответственности.

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По факту незаконной лесозаготовки проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.