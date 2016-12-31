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вчера, 11:48
На трассе Ростов-Иваново-Нижний Новгород груженый песком «МАЗ» подмял легковушку
Пострадал водитель «ВАЗа» - ФОТО
Автоавария произошла 28 января около 7 часов утра на 116-м километре автодороги Ростов-Иваново-Нижний Новгород в Ивановском районе. 58-летний водитель «МАЗа» при развороте не уступил дорогу и столкнулся с легковым автомобилем «ВАЗ-210740».
В результате ДТП пострадал 48-летний водитель легковушки. С сочетанной травмой его доставили в областную клиническую больницу.Фото: пресс-служба УГИБДД по Ивановской области
ключевые слова: ДТП грузовик легковушка пострадавший
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