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В ивановских МФЦ начнут выдавать паспорта
С 1 февраля 2017 года в отделах многофункционального центра «Мои документы» станут выдавать паспорта гражданам России. До этого периода МФЦ могли лишь принимать заявление от россиян на оформление документов, а после передавать их в территориальные органы МВД.
Начиная с 1 февраля, работники МФЦ будут принимать документы и выдавать оформленные паспорта гражданам, обратившимся по следующим основаниям:
- достижение 20-летнего возраста;
- достижение 45-летнего возраста;
- изменение гражданином фамилии, имени, отчества, сведений о дате и месте рождения;
- непригодность паспорта для дальнейшего использования;
- обнаружение неточности или ошибочности произведенных в паспорте записей;
- существенное изменение внешности.
Адреса отделов приема и выдачи документов многофункционального центра «Мои документы» в Иванове:
- отдел «Центральный» (ул. Советская, 25),
- отдел «Октябрьский» (пр. Ленина, 108),
- отдел «Ленинский» (ул. Куконковых, 144А).Телефоны для справок: 30-03-20, 41-60-85.
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