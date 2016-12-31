В ивановских МФЦ начнут выдавать паспорта





С 1 февраля 2017 года в отделах многофункционального центра «Мои документы» станут выдавать паспорта гражданам России. До этого периода МФЦ могли лишь принимать заявление от россиян на оформление документов, а после передавать их в территориальные органы МВД.

Начиная с 1 февраля, работники МФЦ будут принимать документы и выдавать оформленные паспорта гражданам, обратившимся по следующим основаниям:

- достижение 20-летнего возраста;

- достижение 45-летнего возраста;

- изменение гражданином фамилии, имени, отчества, сведений о дате и месте рождения;

- непригодность паспорта для дальнейшего использования;

- обнаружение неточности или ошибочности произведенных в паспорте записей;

- существенное изменение внешности.

Адреса отделов приема и выдачи документов многофункционального центра «Мои документы» в Иванове:

- отдел «Центральный» (ул. Советская, 25),

- отдел «Октябрьский» (пр. Ленина, 108),

- отдел «Ленинский» (ул. Куконковых, 144А).

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