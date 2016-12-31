Ивановский ж/д вокзал оборудуют интроскопами

В целях безопасности





В целях безопасности и повышения качества обслуживания пассажиров в 2017 году на железнодорожных вокзалах Ярославль-Главный, Ярославль-Московский, Кострома, Иваново, Вологда, Архангельск, Сыктывкар Северной железной дороги планируется установить интроскопы для досмотра багажа и ручной клади пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Северной железной дороги.

Интроскоп – это рентгентелевизионная установка, позволяющая автоматически распознавать потенциально опасные предметы. Ими оборудуется вход на ж/д вокзал со стороны города.

«Установка позволит сократить время проведения досмотра, который в настоящее время осуществляется с помощью стационарных рамок и ручных металлодетекторов», - говорится в сообщении СЖД.

Ввод в эксплуатацию установок запланирован на второй квартал текущего года.

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