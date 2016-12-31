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Новости

вчера, 11:18

Ивановский ж/д вокзал оборудуют интроскопами

В целях безопасности


В целях безопасности и повышения качества обслуживания пассажиров в 2017 году на железнодорожных вокзалах Ярославль-Главный, Ярославль-Московский, Кострома, Иваново, Вологда, Архангельск, Сыктывкар Северной железной дороги планируется установить интроскопы для досмотра багажа и ручной клади пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Северной железной дороги.

Интроскоп – это рентгентелевизионная установка, позволяющая автоматически распознавать потенциально опасные предметы. Ими оборудуется вход на ж/д вокзал со стороны города.

«Установка позволит сократить время проведения досмотра, который в настоящее время осуществляется с помощью стационарных рамок и ручных металлодетекторов», - говорится в сообщении СЖД.

Ввод в эксплуатацию установок запланирован на второй квартал текущего года.



ключевые слова: железная дорога вокзал безопасность интроскоп
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Комментарии (9)

	


	

	

		
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  • вчера, 12:30
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							Очередной распил (если учесть, что нормального перрона в Иванове отродясь не бывало, а на существующий ненормальный де-факто свободный доступ кого угодно и откуда угодно). А так да, все хорошо на ж/д вокзале: интроскопы есть, охрана с собаками есть... Только вот поездов почти не осталось!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Карл Маркс								
							
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  • вчера, 13:33
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							Как будто поездов раньше больше было )))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									прохожий37/2014								
							
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  • вчера, 16:35
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							Поболее было. Да и не по два вагона в поезде.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Карл Маркс								
							
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  • вчера, 16:53
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							Ну, может на два поезда и побольше было, сути дела это не меняет.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									8 земельных участков								
							
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  • вчера, 13:13
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							Если бы "власть"своим ублюдочным поведением не вызывала бы лютую злобу у электората(мильлиардеров как собак не резаных,а просят бедняков собрать деньги на лечение) то понятие -терроризм исчезло бы само собой.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • вчера, 13:29
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							самый позорный вокзал								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									raf								
							
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  • вчера, 15:14
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										-1
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							А как же цыгане постоянно торчащие около вокзала?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									frosja								
							
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  • вчера, 15:30
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										+1
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							Покупкой интроскопа безопасность, а тем более качество обслуживания пассажиров никоим образом не обеспечиваются, а как раз наоборот - на входе в вокзал будет столпотворение. На перрон и на посадку можно зайти, минуя здание вокзала совершенно свободно. Для чего делают этот ежедневный досмотр селюков и студентов, пользующихся пригородными поездами? А здание вокзала практически всегда пустует - кому придет в голову пользоваться там "опасными предметами"?
    
Очередной пшик - деньги на ветер.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									frosja								
							
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  • вчера, 15:43
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							Сейчас приходится идти на вечерний поезд Иванов-Ярославль аж к зданию старого вокзала - каково людям с сумами идти в такую даль, тем более пожилым. Выставляли бы состав напротив главного входа - и пассажирам удобно и вложений никаких не требуется. А посадка и высадка с пригородных поездов на первый путь - приходится чуть не на шпагат садиться, чтобы выйти из поезда. Сколь травм было. Элементарные удобства сначала бы обеспечили. Я уж не говорю про ежегодный шантаж с отменой пригородных поездов. 
    
У меня этот досмотр с интроскопом ассоциируется с воротами в пустыне из "Волшебника изумрудного города". 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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44 минуты назад

				

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