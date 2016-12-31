В Иванове пройдет Спартакиада школьников по лыжным гонкам





1-2 февраля в ивановском парке им. 1905 года пройдут соревнования по лыжным гонкам в рамках Спартакиады среди учащихся общеобразовательных школ города Иваново.

К участию в финале городской Спартакиады по лыжным гонкам допускаются сборные команды школ, гимназий и лицеев областного центра. Состав команд должен насчитывать 8 человек: 4 юноши и 4 девушки. Дистанции: юноши – 3 км, девушки – 2 км. Ход свободный.

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В соревнованиях планируется участие 40 ивановских школ.