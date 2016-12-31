Пять человек, в том числе ребенок, пострадали в ДТП в Ивановской области





Автоавария произошла 27 января около 18.10 на 50-м километре автодороги Лежнево-Савино-Воскресенское в Шуйском районе. 37-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2110, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной «Ладой Калиной».

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области, в результате ДТП пострадали 5 человек:

- водитель «десятки» - с травмами головы доставлен в ЦРБ Шуи;

- водитель «Калины» - с закрытой травмой грудной клетки, ушибленной раной лба доставлен в ЦРБ Шуи;

- пассажирка «Калины» 1978 г.р.- с закрытой травмой грудной клетки, ушибом грудной клетки, ушибленной раной лба доставлена в ЦРБ Шуи;

- пассажир «Калины» 1956 г.р. - с переломом ребер доставлен в ЦРБ Шуи;

- пассажирка «Калины» - девочка 2008 г.р. - с сочетанной травмой, травмами головы, повреждением связок шейного отдела позвоночника, тупой травмой живота доставлена в детское ортопедо-травматологическое отделение.

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