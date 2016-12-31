Около 140 человек эвакуировали из 7-этажного дома в Иванове

Пожар возник на втором этаже – ФОТО, ВИДЕО





В ночь на 29 января сотрудники МЧС выезжали на тушение пожара в квартире 7-этажного кирпичного дома на улице Калинина в Иванове. Когда первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место ЧП, из окон второго этажа шел дым, в подъезде наблюдалось сильное задымление. В поздний час почти все жильцы были дома - пожарные незамедлительно эвакуировали 137 человек. Огонь был локализован на площади 20 квадратных метров. В результате пожара в квартире оказались повреждены комната и коридор. По данным ГУ МЧС по Ивановской области, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

К ликвидации пожара привлекались 58 человек и 18 единиц техники.

Фото, видео – пресс-служба регионального ГУ МЧС

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