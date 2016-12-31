В Иванове выбран ученик года





Стали известны имена победителей муниципального этапа конкурса «Ученик года – 2017»

В этом году конкурс проходил под лозунгом «Последний герой». Тема, которая досталась 15 участникам финала – экология.

В итоге в муниципальном этапе конкурса «Ученик года – 2017» победителями стали:

1 место - Альмар Акбари;

2 место - Ксения Мочалова;

3 место - Виктория Неманова.

Победителем в номинации «Душа команды» была признана Екатерина Бабурина.

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