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Новости

вчера, 09:48

В Иванове выбран ученик года


Стали известны имена победителей муниципального этапа конкурса «Ученик года – 2017»

В этом году конкурс проходил под лозунгом «Последний герой». Тема, которая досталась 15 участникам финала – экология.

В итоге в муниципальном этапе конкурса «Ученик года – 2017» победителями стали:

1 место - Альмар Акбари;

2 место - Ксения Мочалова;

3 место - Виктория Неманова.

Победителем в номинации «Душа команды» была признана Екатерина Бабурина.

Специальный приз от ТРЦ «Серебряный город» получила по итогам конкурса Белла Брыссина. Специального приза от ивановской гимназии №23 удостоилась Дарья Фомичева.

ключевые слова: конкурс ученик года
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  • вчера, 13:05
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