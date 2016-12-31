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вчера, 09:48
В Иванове выбран ученик года
Стали известны имена победителей муниципального этапа конкурса «Ученик года – 2017»
В этом году конкурс проходил под лозунгом «Последний герой». Тема, которая досталась 15 участникам финала – экология.
В итоге в муниципальном этапе конкурса «Ученик года – 2017» победителями стали:
1 место - Альмар Акбари;
2 место - Ксения Мочалова;
3 место - Виктория Неманова.
Победителем в номинации «Душа команды» была признана Екатерина Бабурина.Специальный приз от ТРЦ «Серебряный город» получила по итогам конкурса Белла Брыссина. Специального приза от ивановской гимназии №23 удостоилась Дарья Фомичева.
ключевые слова: конкурс ученик года
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