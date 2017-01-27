В Ивановской области на ж/д переезде не сработал шлагбаум

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Вчера на железнодорожном переезде на фурмановской трассе не сработал шлагбаум.

Фото выложил на своей странице в Facebook председатель межрегионального транспортного профсоюза Роман Круглов. Он прокомментировал снимок так: «Вы спрашиваете, почему так часто стали случаться аварии на железнодорожных переездах?».

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Реакция железнодорожного начальства на ЧП пока неизвестна.