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В Ивановской области на ж/д переезде не сработал шлагбаум
ФОТО
Вчера на железнодорожном переезде на фурмановской трассе не сработал шлагбаум.
Фото выложил на своей странице в Facebook председатель межрегионального транспортного профсоюза Роман Круглов. Он прокомментировал снимок так: «Вы спрашиваете, почему так часто стали случаться аварии на железнодорожных переездах?».Реакция железнодорожного начальства на ЧП пока неизвестна.
ключевые слова: железная дорога переезд шлагбаум
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Вася2222 Состав останавливается перед переездом,затем пом.машиниста закрывает шлагбаумы.Затем локомотив перекрывает проезжую часть,пом машиниста открывает шлагбаумы и после проезда поезда авто начинают движение.Это ведь по сути отраслевая ветка на трубный завод и костромскую ГРЭС