В Иваново приедет «неформатный» театр

Зрителям представят спектакль «Был бы у меня дракон»





Спектакль «Был бы у меня дракон» предназначен, в первую очередь, для детей от 3-х лет, но приветствуются и взрослыми, если они веселые, сообщает анонс. Автор и единственная актриса спектакля - Светлана Залесская-Бень - солистка кабаре-бэнд «Серебряная свадьба».

Театральная работа представляет собой редкий по нынешним временам формат настольного театра в стилистике домашнего бумажного представления. «Свет настольной лампы, общение и игра с публикой, преображение привычных бытовых вещей, магия оживающих картинок, отсутствие дистанции между актерами и зрителями» - так зазывают публику организаторы.

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Представление состоится 11 февраля в зале «Антикрыша».