На улице Лежневской в Иванове загорелся автомобиль





Пожар на улице Лежневской произошел вчера около 22.40. Загорелся автомобиль, припаркованный у дома №114. Огонь был локализован на площади 2 квадратных метра. Никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

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