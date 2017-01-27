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Новости

вчера, 19:17

Ивановский лицей закрыт на карантин


Как стало известно IvanovoNews, полностью на карантин по ОРВИ закрыт лицей №21 г.Иваново - с 27 января по 2 февраля включительно. Кроме того, продолжается ограничение занятий в 22-м лицее. Там карантин объявлен в 1а,1б,1в,1г,1д,1е,4д классах корпуса "Б" с 24 января по 30 января включительно.



ключевые слова: грипп ОРВИ школа карантин
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									WERG								
							
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  • вчера, 23:26
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							"Дональд Трамп попросил передать пожелания счастья и процветания российскому народу, отметив, что народ США с симпатией относится к России и её гражданам.
    
Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что в России испытывают аналогичные чувства к американцам. Он напомнил, что наша страна на протяжении более чем двух столетий поддерживала Америку, была её союзником в двух мировых войнах и сейчас рассматривает США в качестве важнейшего партнёра в борьбе с международным терроризмом."
    
(с) сайт Президента РФ
    

    
Путин заискивает перед Трампом и называет СЩА "важнейшим партнером", а национал-предатель всё равно ты.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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	       		ФАС России усмотрела в действиях правительства Ивановской области нарушение Закона о защите конкуренции
				
27.01.2017 16:18

				

				ФАС России усмотрела в действиях правительства Ивановской области нарушение Закона о защите конкуренции 
								

					
	 Региональному органу исполнительной власти антимонопольщиками выдано предупреждение
				

				

	    			
    
	    				
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	       		12 ивановских УК придумали, как увеличить расходы жителей на содержание общего имущества дома
				
27.01.2017 14:01

				

				12 ивановских УК придумали, как увеличить расходы жителей на содержание общего имущества дома 
								

					
	 Список «управляшек» и реакция прокуратуры на их незаконную деятельность
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Похоронное агентство «Ангел» отказалось выкапывать покойника по решению приставов
				
27.01.2017 13:07

				

				Похоронное агентство «Ангел» отказалось выкапывать покойника по решению приставов 
								

					
	 Тогда взыскатель сам перезахоронил останки
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Виталий Ильюшкин ушел в отставку
				
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				Виталий Ильюшкин ушел в отставку 
								

					Заместитель председателя правительства Ивановской области сложил полномочия				

				

	    			
    
	    				
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	       		Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
				
31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
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	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
30.12.2016 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
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				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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