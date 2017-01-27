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вчера, 19:17
Ивановский лицей закрыт на карантин
Как стало известно IvanovoNews, полностью на карантин по ОРВИ закрыт лицей №21 г.Иваново - с 27 января по 2 февраля включительно. Кроме того, продолжается ограничение занятий в 22-м лицее. Там карантин объявлен в 1а,1б,1в,1г,1д,1е,4д классах корпуса "Б" с 24 января по 30 января включительно.
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(с) сайт Президента РФ
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