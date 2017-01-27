Почему мог быть уволен Ильюшкин

Текст письма, переданного в эфире программы "Актуально" о нарушениях закона о противодействии коррупции





Приводим текст обращения к губернатору Ивановской области, председателю комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Ивановской области П.А.Конькову от 29 декабря 2016 года.



Уважаемый Павел Алексеевич!

На основании ряда фактов, а также обстоятельств, которым я был свидетелем, я предполагаю, что заместитель председателя правительства Ивановской области В.В.Ильюшкин не только не соблюдает ограничения, установленные в целях противодействия коррупции, но и активно нарушал и нарушает закон о противодействии коррупции, находясь на государственной должности в пользу ряда коммерческих структур.



Ильюшкин был назначен заместителем председателя Правительства Ивановской области 2 ноября 2015 года.

В соответствии с распоряжением губернатора Ивановской области №155-р от 18.07.2012 г. Ильюшкин в Правительстве области «…ведет вопросы… взаимодействия с политическими партиями, общественными объединениями, некоммерческими организациями и иными структурами гражданского общества.., проведения единой информационной политики на территории Ивановской области, политики в области рекламы, в том числе социальной; осуществляет непосредственный контроль за деятельностью и координацию работы Департамента внутренней политики Ивановской области; отвечает за взаимодействие с Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям; взаимодействует с юридическими и физическими лицами по вопросам, отнесенным к его компетенции; координирует деятельность редакций государственных газет, ГУП Ивановской области "Ивановское областное агентство по рекламе".

При этом до 5 февраля 2016 года (в течение 3 месяцев после назначения на государственную должность) в соответствии с данными ЕГРЮЛ Ильюшкин являлся учредителем, владельцем (совладельцем) следующих коммерческих структур:

- ООО «Иваново-Вознесенская радиовещательная компания», ИНН 3702650608;

- ООО "Регион Медиа" («РМ плюс Иваново» и журнал «Власть. Ивановская область»), ИНН 3702555048;

- ООО «Аметист» (радио-СМИ «Аметист Р-37» с «Радио Ваня»), ИНН 3702595675;

- ООО "Масс-медиа Иваново" («Радио-Иваново 106,7 FM»); ИНН 3702086300;

- ООО «Н-радио» («Н-Радио. Иваново»), ИНН 3729006736;

- ООО "Ивановская радио-корпорация" («Ивановская радио-корпорация» совместно с «Дорожное радио»; а также СМИ «Ивановская радиоволна»), ИНН 3702533397;

- ООО «Рекламный центр», ИНН 3702112367;

- ООО «Промедиа», ИНН 3702745264;

- ООО «ТВ-тренд Иваново», ИНН 3702118873

- ООО «Хайтек медиа», ИНН 3702690142;



Большинство из указанных юридических лиц имеют непосредственное отношение к рекламному рынку, а также к деятельности СМИ – то есть к сфере, на которую непосредственно распространяются полномочия Ильюшкина как государственного служащего, в том числе распределение государственных контрактов в этой сфере и влияние на распределение муниципальных контрактов.



В соответствии со ст.10 ФЗ «О противодействии коррупции» в данном случае явно сложился конфликт интересов – то есть ситуация, при которой прямая или косвенная личная заинтересованность Ильюшкина могла бы повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное осуществление им полномочий.



1.

В соответствии с «Положением о представлении гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Ивановской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» (утвержденным Указом губернатора Ивановской области №40-уг от 03.03.2011г.) при назначении на должность Ильюшкин обязан был предоставить сведения о доходах и имуществе по утвержденной Президентом РФ форме справке. В рамках этой справки Ильюшкин обязан был предоставить информацию о том, что он владеет указанными выше долями в юридических лицах.

В соответствии с «Положением о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами РФ, претендующими на замещение государственных должностей…» (утвержденным Указом губернатора Ивановской области №81-уг от 21.05.2013 г.) в случае, если бы информация о владении данными юридическими лицами была Ильюшкиным указана при приеме на работу, чиновники управления государственной службы и кадров Правительства Ивановской области были обязаны доложить о имеющемся нарушении закона о противодействии коррупции губернатору Ивановской области, который назначает проверку по данным фактам.

Результаты проверки должны были быть переданы в комиссию по координации работы по противодействию коррупции, где должен был бы рассматриваться вопрос о нарушении в части факта владения Ильюшкиным данными юрлицами при нахождении на госслужбе.

Поскольку всего этого не сделано, предполагаю, что Ильюшкин не выполнил требований закона.

В соответствии с п.8 ст.8 ФЗ «О противодействии коррупции» в случае, если Ильюшкин при приеме на работу не указал факты владения долями в указанных юридических лицах (т.е. представил заведомо недостоверные неполные сведения), это являлось основанием для отказа в приеме указанного гражданина на государственную службу.

В соответствии с п.1 ст.13.1. ФЗ «О противодействия коррупции» данные обстоятельства (представление заведомо недостоверных неполных сведений) в настоящее время являются основанием для увольнения Ильюшкина в связи с утратой доверия.



2.

В соответствии с п.2 ст.11 ФЗ «О противодействии коррупции» в период со 2 ноября 2015 года по 5 февраля 2016 года Ильюшкин обязан был уведомить работодателя о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения.

В соответствии с «Положением о порядке рассмотрения комиссией по координации работы по противодействию коррупции в Ивановской области вопросов, касающихся соблюдения требований к служебному поведению лиц, замещающих государственные должности и урегулирования конфликта интересов» (утвержденным Указом губернатора Ивановской области №170-уг от 13.10.2015г.) Ильюшкин обязан был направить уведомление в управление государственной службы и кадров Правительства Ивановской области о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. Данное уведомление должно было быть рассмотрено на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Ивановской области.

Однако на протяжении всего указанного периода Ильюшкин не предпринял мер по урегулированию конфликта интересов, что подтверждается опубликованным в СМИ письмом и.о. прокурора Ивановской области Е.И.Романского №86-4-2234-2016 от 11.11.2016г.

В соответствии с п.6 ст.11 ФЗ «О противодействии коррупции» непринятие Ильюшкиным мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение указанного лица.

В соответствии с п.1 ст.13.1. ФЗ «О противодействия коррупции» данные обстоятельства (непринятия лицом длительное время мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого оно является) в настоящее время являются основанием для увольнения Ильюшкина в связи с утратой доверия.



3.

В соответствии с п.3 ст.12.1 ФЗ «О противодействии коррупции» Ильюшкин после назначения на государственную должность не вправе заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом.

Однако после назначения на государственную должность Ильюшкин проводил в ноябре-декабре 2015 года переговоры с медиагруппой «Барс» (в моем лице) на тему создания двух совместных с ним телеканалов.

Создание данных телеканалов рассматривалось именно как коммерческое предприятие без участия государства.

Таким образом, Ильюшкин, используя свое должностное положение, лично вел переговоры по развитию рекламного и медиабизнеса, (в тот момент он оставался владельцем и совладельцем указанных выше юридических лиц) в том числе оказывая давление на игроков рынка – в частности, на меня, как на генерального директора медиагруппы «Барс».



Кроме того в моем распоряжении оказалась аудиозапись разговора между Ильюшкиным и директором ().

В ходе данного разговора Ильюшкин неоднократно заявляет о том, что распределение денежных средств по государственным и муниципальным контрактам может ставиться в зависимость от того, как () поведут себя по отношению к юридическим лицам, соучредителем которых являлся до 5.02.2016г. Ильюшкин.

Ильюшкин в ходе разговора заявил, что ему известно о фактах коммерческого подкупа со стороны А.А.Филатова должностных лиц во время переговоров по получению прав на продажу телерекламы на территории Ивановской области. Однако Ильюшкин не обратился в правоохранительные органы по известным ему фактам подкупа.

Расшифровку данного разговора прилагаю к данному письму.



Таким образом, Ильюшкин, используя свое должностное положение, лично вел переговоры по развитию рекламного и медиабизнеса, (контроль над которым он, судя по разговору, сохранил в прежнем объеме) в том числе оказывая давление на игроков рынка.

В соответствии с п.1 ст.13.1. ФЗ «О противодействия коррупции» данные обстоятельства (осуществление лицом предпринимательской деятельности, выразившееся в проведении коммерческих переговоров в пользу коммерческих структур) являются основанием для увольнения Ильюшкина в связи с утратой доверия.



4.

В настоящее время имеется достаточно фактов, которые подтверждают проявление заинтересованности Ильюшкина, повлиявшей на надлежащее, объективное и беспристрастное осуществление им полномочий, а также подтверждают предоставление выгоды юридическим лицам, к которым имел (и, вероятнее всего продолжает иметь) Ильюшкин.

Факты свидетельствуют, что с приходом Ильюшкина на государственную должность юридические лица, к которым он имел отношение, стали поставщиками по государственным контрактам на миллионы рублей. При этом необходимость в таких закупках ранее отсутствовала.

4.1.

ОАО "Ивановская городская теплосбытовая компания" (закупка №31603206797 от 15.01.2016г.) и ОАО "Ивгортеплоэнерго" (закупка №31502939946 от 10.11.2015г.) объявили контракты на суммы по 240 тысяч рублей (т.е. в сумме почти 0,5 миллиона) за годовую подписку на региональный журнал "Власть. Ивановская область". Оба акционерных общества (где акционер – администрация г.Иваново) заказывали по 20 (!) годовых подписок (журнал выходит раз в месяц - т.е. стоимость одного экземпляра составила 1000 рублей, что в несколько раз выше цены аналогов)

Учредителем и издателем журнала "Власть. Ивановская область" является ООО "Регион Медиа", где на момент заключения договоров единственным владельцем являлся Ильюшкин.

4.2.

В адрес муниципальных властей от имени заместителя главного редактора "Центрального-новостного портала "МОЁ Иваново" Светланы Кондратьевой неоднократно рассылались письма руководителям муниципалитетов области с предложением о сотрудничестве на 2016 год "...с целью освещения мероприятий района в оперативном режиме on-line". В письме особо подчеркивалось, что "...портал создан при поддержке Ильюшкина Виталия Владимировича".

То, что письмо не является подделкой в дальнейшем подтвердили в ИРО «Единая Россия».

За публикацию 5 пресс-релизов в месяц на малоизвестном портале муниципальным образованиям предлагалось заплатить 54 тысячи рублей в год. На сайте размещаются пресс-релизы Иванова, Вичуги, Фурманова, Тейкова, Комсомольского, Заволжского, Савинского, Родниковского и других районов.

Муниципальный контракт предлагалось заключать с ООО "Олимп", учредителем и директором которого является Сергей Вальцев, интересы которого представлял на ряде собраний Ильюшкин.

4.3.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Ивановской области заключило контракт № 1373100104415000039 от 03.11.2015г. с ООО «ПроМедиа» для размещения в течение 56 дней 30-секундных видеороликов ПФР за 79,5 тысяч рублей.

Владельцем ООО “ПроМедиа” (с долей в 75%) на момент заключения договора являлся Ильюшкин.

4.4.

Администрация города Иванова заключила контракт №3372801248715000069 от 07.12.2015г. с ООО «Рекламный центр» на 200 тыс.руб. По нему за 2,5 недели исполнитель обязался изготовить и разместить 80 информационных материалов, 1 диалоговую программу на радиостанции «Радио-Иваново 106.7FM».

На момент заключения договора владельцем ООО «Рекламный центр» являлся Ильюшкин.

4.5.

На протяжении 2016 года с фирмами, которые были близки Ильюшкину, заключены государственные и муниципальные контракты на общую сумму 904,3 тыс.руб. При этом годом ранее практически все заказчики не считали нужным заключать контракты с радиостанциями.

С ООО «Рекламный центр»:

- на 200 тыс. руб. – контракт №3372801248716000030 от 01.06.2016г. (изготовление и размещение сюжетов и программ на радиостанции о деятельности администрации города Иванова)

- на 404,3 тыс. руб. – контракт № 3372802496516000008 от 21.06.2016г. (изготовление и размещение сюжетов и программ на радиостанции о деятельности Ивановской городской Думы)

- на 100 тыс.руб. – контракт № 2372901796016000051 от 08.07.2016г. (создание и размещение цикла радиопередач социальной направленности, заказчик – правительство Ивановской области)

С ООО «Промедиа»:

- на 200 тыс.руб. – контракт № 3372801248716000057 от 03.10.2016 г. (изготовление и размещение сюжетов и программ на радиостанции о деятельности администрации города Иванова)



5.

Указом губернатора Ивановской области №169-уг от 13.10.2015 года была создана комиссия по координации работы по противодействию коррупции в Ивановской области.



В соответствии с п.6 Положения о данной комиссии, она рассматривает вопросы, касающиеся соблюдения лицами, замещающими государственные должности Ивановской области запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, а также принимает меры по выявлению (в том числе на основании обращений граждан, сведений, распространяемых средствами массовой информации) причин и условий, порождающих коррупцию.

В соответствии с п.2 Положения «О порядке рассмотрения комиссией по координации работы по противодействию коррупции в Ивановской области вопросов, касающихся соблюдения требований к поведению лиц, замещающих государственные должности и урегулирования конфликта интересов» (утвержденного указом губернатора Ивановской области №170-уг от 13.10.2015г.) основанием для проведения заседания комиссии являются «…материалы о нарушении лицом, замещающим государственную должность, требований к служебному поведению, поступившие в комиссию»

Прошу провести рассмотрение фактов, изложенных в моем заявлении, на комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Ивановской области и дать оценку указанным выше фактам, а именно:

- возможное представление заведомо недостоверных неполных сведений со стороны Ильюшкина при приеме на государственную должность; либо если они были представлены – дать оценку бездействию соответствующих должностных лиц, не предпринимавших мер по профилактике коррупционных проявлений;

- непринятие Ильюшкиным длительное время мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является;

- осуществление Ильюшкиным коммерческих переговоров в пользу юридических лиц, т.е. ведение предпринимательской деятельности во время занятия государственной должности.



Исходя из доклада комиссии и установленных фактов заместитель председателя Правительства Ивановской области Ильюшкин должен быть уволен в связи с утрой доверия в соответствии со ст.13.1. ФЗ «О противодействия коррупции».



29 декабря 2016 года во время записи программы "АКТУАЛЬНО" на телеканале "Барс" главным редактором канала Сергеем Кустовым губернатору Ивановской области Павлу Конькову было передано обращение по фактам нарушения закона о противодействии коррупции.Речь в обращении шла о деятельности заместителя председателя правительства Ивановской области В.В.Ильюшкина.27 января 2017 года в адрес телеканала поступило письмо руководителя аппарата Правительства Ивановской области О.А.Хасбулатовой:

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