30.01.2017: Места установки фоторадаров в Иванове и области





Информация по расстановке автоматических камер фото- видеофиксации ЦАФАП ГИБДД УМВД России по Ивановской области на 30 января 2016 года:

Иваново-Владимир (Ивановский, Лежневский районы)

Кострома-Иваново (Приволжский, Фурмановский районы)

Иваново-Родники (Родниковский район)

Ростов-Иваново-Нижний Новгород (Шуйский район)

Ковров-Шуя-Кинешма (Родниковский район)

Иваново-Ярославль (Ивановский район)

Иваново-Кохма

г. Кохма

г. Иваново (ул. 1-я Отрадная)

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