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Новости

вчера, 12:32

В ивановском художественном музее состоится выставка детского фотографа Марии Дюповкиной

ФОТО


Персональная выставка ивановки Марии Дюповкиной под названием «Течение» откроется в художественном музее 10 февраля и продлится до 2 марта. Мария позиционирует себя как детского фотографа и уже снискала в своем молодом возрасте известность в профессиональных кругах. Ее работы публиковал Союз фотографов России, многие СМИ. Мария сотрудничает с «Seasons Project», Кембриджской школой, московским центром современного искусства и т.д. Дважды была лауреатом фестиваля «Рекламная фишка».

«Маша называет себя детским фотографом, мне кажется это самоопределение очень удачным. Удачным, прежде всего, потому, что оно подчеркивает оптику, взгляд, с которым человек через объектив смотрит на мир. Этот взгляд указывает на момент равноправия, когда тот, кто всегда находится за кадром, не ставит себя выше или ниже, он равен объекту съемки, равен ребенку, смотрящему на него. Отчетливее всего это видно в серии параллельных работ, где дети оказались в позиции фотографа, расширив границы закадрового пространства, раскрыв тайну взгляда.

Такой равный взгляд позволяет увидеть фотографии по-другому, подмечая то, как зарождается характер, позы, грусть, сомнение, радость, страсть – весь тот огромный спектр «взрослых» чувств в самом его начале, в момент формирования. Так сквозь детские фотографии можно увидеть, как рождается история каждого отдельного человека, через них можно узнать себя, вспомнить те детские эмоции и чувства, наполнявшие огромные непонятный мир, стать первооткрывателем, как французский фотограф Феликс Надар, который впервые в Париже конца XIX века, решил, вдруг, сфотографировать канализационную трубу», - так о Марии Дюповкиной отозвалась Екатерина Суверина (Центр современного искусства «Гараж», г. Москва).

ключевые слова: фото фотография фотохудожник выставка дети
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Медведь								
							
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  • вчера, 13:21
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							сейчас набегут хомячки любители педофилов и будут искать скрытый смысл в этих фотках ;)
    
Кста, сравнивать Фелекса с ящиком на треноге 1890г, и эту мамзель с мыльницой не совсем корректно. Попробуйте таким ящиком с воздушного шара пофоткать, или в катакомбы залезть								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Иванов сын								
							
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  • вчера, 17:47
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							...работы,а точнее произведения, значительно отличаются от тех "шедевров",что выдают "на гора" многочисленные ивановские фотостудийки...в основном выпускники известной ивановской фотофабрики тиражируют плосколицые фотки с раскорячкой у псевдокамина...ни смысла, ни мысли, да и качество съемки,замазанное замученным Фотошопом желает порой лучшего...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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