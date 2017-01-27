В ивановском художественном музее состоится выставка детского фотографа Марии Дюповкиной

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Персональная выставка ивановки Марии Дюповкиной под названием «Течение» откроется в художественном музее 10 февраля и продлится до 2 марта. Мария позиционирует себя как детского фотографа и уже снискала в своем молодом возрасте известность в профессиональных кругах. Ее работы публиковал Союз фотографов России, многие СМИ. Мария сотрудничает с «Seasons Project», Кембриджской школой, московским центром современного искусства и т.д. Дважды была лауреатом фестиваля «Рекламная фишка».

«Маша называет себя детским фотографом, мне кажется это самоопределение очень удачным. Удачным, прежде всего, потому, что оно подчеркивает оптику, взгляд, с которым человек через объектив смотрит на мир. Этот взгляд указывает на момент равноправия, когда тот, кто всегда находится за кадром, не ставит себя выше или ниже, он равен объекту съемки, равен ребенку, смотрящему на него. Отчетливее всего это видно в серии параллельных работ, где дети оказались в позиции фотографа, расширив границы закадрового пространства, раскрыв тайну взгляда.

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», - так о Марии Дюповкиной отозвалась Екатерина Суверина (Центр современного искусства «Гараж», г. Москва).