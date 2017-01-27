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вчера, 10:15
Ивановец обокрал склад предприятия, на котором работал
Наживой для злоумышленника стала оргтехника, напольные весы и текстильная продукция
На территории одного из ивановских предприятий произошла кража. Исчезла оргтехника, текстильная продукция и напольные весы, хранившиеся на складе. Ущерб составил 35 тысяч рублей.Полицейские быстро установили личность подозреваемого в краже и задержали его. Им оказался 26-летний мужчина - бывший работник предприятия. Часть похищенного у него изъяли и вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
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Комментарии (2)
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- автоворвчера, 12:19Без лоха и жизнь плоха.
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- dimakurilov@rambler.ruвчера, 12:44Не воруй где живешь и не живи где воруешь! видимо не знал.
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