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вчера, 10:02
В Ивановской области в огне погиб человек, у которого год назад сгорел дом
Пожар возник в строительном вагончике, который был поставлен на пепелище
Трагедия произошла 27 января в селе Нельша Тейковского района. Там загорелся строительный вагончик. После ликвидации пожара внутри помещения был обнаружен труп неизвестного мужчины.
Прибывшие на место ЧП сотрудники полиции установили личность погибшего. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, им оказался 60-летний местный житель. Полицейские выяснили, что около года назад у него сгорел дом. Хозяин уничтоженной огнём постройки поставил на месте пожара строительный вагончик, в котором и проживал. Электричества в вагончике не было, и отапливалось жилище с помощью печки, которая, вероятно, и стала причиной возгорания.
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