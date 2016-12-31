В понедельник на двух ивановских перекрестках временно отключат светофоры





По сообщению городского управления благоустройства, 30 января в Иванове планируется отключение светофоров:

- с 09.00 до 11.00 - на перекрестке улиц Тимирязева и Якова Гарелина,

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- с 12.00 до 15.00 - на перекрестке улиц Кузнецова и 2-й Ефимовской.