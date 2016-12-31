Обозначена дата Дня города Иваново в 2017 году

И наиболее яркое событие этого праздника







Глава Иванова Владимир Шарыпов лично возглавит оргкомитет по празднованию 146-ой годовщины областного центра. Об этом стало известно сегодня, 27 января.

По словам Владимира Шарыпова, город Иваново заметно выпадает из туристических маршрутов, несмотря на то, что на протяжении многих десятилетия он являлся одним из центральных пунктов «Золотого кольца России». Учитывая, что в этом году маршруту «Золотое кольцо России» исполняется 50 лет, ивановский мэр предложил обсудить идею проведения форума-фестиваля, посвященного этому юбилею, приурочив его к Дню города.

«Проведение такого масштабного мероприятия должно стать отправной точкой в череде мер по возрождению нашего города как полноценного туристического центра в составе «Золотого кольца», - сказал Владимир Шарыпов. Он отметил, что в ближайшие 5 лет, предшествующие юбилею основания Иваново-Вознесенска, в ивановском календаре отмечено более десятка знаменательных дат, включая 100-летия Октябрьской революции, образования Иваново-Вознесенской губернии, создания в городе вузов, 90-летие образования Ивановской промышленной области и 150-летие открытия железной дороги Иваново-Вознесенск – Кинешма. Эти даты могут стать яркими поводами для проведения мероприятий, нацеленных на популяризацию и развитие туристического потенциала Иванова и всего региона.

Сегодня был представлен проект форума-фестиваля. Он предполагает многодневную программу с 24 по 28 мая, включающую творческие конкурсы, тематические выставки, научные, исторические и технические семинары. В форуме планируется активно задействовать потенциал всех городов, входящих в туристический маршрут «Золотое кольцо России».

Наиболее ярким событием самого Дня города Иваново, который намечен на 27 мая, должно стать выступление сводного хора городов, сообщили в ивановской администрации.

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