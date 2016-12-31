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сегодня, 17:56
Сотрудники ГИБДД продолжают шокировать водителей в Ивановской области
В Ивановской области дорожные полицейские показывают водителям останавливаемых машин шокирующие кадры с мест ДТП.
Как нам рассказали в региональном УГИБДД, главная цель подобных мероприятий – «напомнить водителям об ответственности, которую те несут, управляя автомобилем, заставить их задуматься о последствиях нарушений правил дорожного движения».
Ежедневно инспекторы ДПС останавливают водителей, нарушивших правила проезда нерегулируемых пешеходных переходов, и во время составления административных материалов предлагают посмотреть специальный ролик, содержащий кадры с мест ДТП. Видеоряд наглядно показывает, к каким последствиям может привести элементарное пренебрежение правилами на дороге.
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Комментарии (2)
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- Иванов сынсегодня, 18:22Надо вместо предвыборной макулатуры напечатать книжек с таким содержанием побольше и распространять среди водил,в школах и т.д.
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- Роскошь9 минут назадТак же и выбросят, как и предвыборную макулатуру! Или думаете читать за ужином будут?
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