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27.01.2017 20:08

ПОСЛУШАЙТЕ! Почему Ильюшкин ушел из замов губернатора именно сейчас, и куда - теперь

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Региональный политик, с именем которого связано наибольшее число скандалов. И лишь малая их часть - вызвана его кураторством выборных и кадровых процессов в регионе. Виталий Ильюшкин ушел в отставку.

Почему замгубернатора, проходящий по уголовному делу Андрея Кабанова в качестве свидетеля, ушел именно сейчас? И где теперь будет профессионально занят Виталий Владимирович? Останется ли в Иванове? Или его большие известные друзья подыщут уже бывшему зампреду правительства Ивановской области хорошую должность где-нибудь в Сергиевом Посаде или Москве?

Об этом – в комментарии Татьяны Прокопенко.

104-й выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть здесь.

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Комментарии (10)

	


	

	

		
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  • 27.01.2017 20:29
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							Очередная кадровая глупость. Его просто изжили из правительства, наверно мог бы и поработать. У Конькова все как кто не так. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 27.01.2017 20:39
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							Может нам еще поплакать вслед? В госдепе места освободились, может там возьмут такого незаменимого!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									no-answer@example.com								
							
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  • 27.01.2017 20:44
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							Типа уволили наняли на казеные деньги, без обоснования, это ли не распил бабла?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Zaharov72								
							
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  • 27.01.2017 22:54
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							Да нет, просто начали давить на живое, на любимую женщину! Да Сергей? в говновойне все способы хороши! Считаю поступил как настоящий мужчина... Минусуйте триоли ,,,								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • вчера, 02:29
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							Любимую женщину, или бизнес партнера? Покину поле боя бегством "настоящий мужчина", побежал бабло спасать, и себя, Ромео. Так, что про романтизм, вы пошутили не удачно. Ещё бы кого-нибудь с собой прихватил...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									cdeER								
							
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  • 27.01.2017 21:04
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							Срочная новость:
    
"Советник Путина предлагает последовать примеру Китая и расстреливать коррупционеров".
    

    
Ой, простите, ошибся. На самом деле, новость звучит так:
    
"Советник Путина предлагает последовать примеру Китая и ограничить доступ в Интернет".								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Fantomas								
							
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  • 27.01.2017 23:32
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							В этот раз губернатор уволил коррупционера не дожидаясь пока за ним придут. Поумнел никак?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • вчера, 04:31
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							Обрезал концы! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • вчера, 12:13
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										+1
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							Приехал Мень и разрулил, забрал казнокрада к себе обратно,
    
а куда ж его еще?
    
 - Послом в Тунис.
    
 - ага - послом в Сибирь! Там как раз делянки дают по гектару.
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									сережа1								
							
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  • вчера, 23:14
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    • 
										0
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							Как же без него лежневсеая женщина, осудят ведь без крыши в правительстве								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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27.01.2017 14:01

				

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	 Тогда взыскатель сам перезахоронил останки
				

				

	    			
    
	    				
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