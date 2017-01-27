ПОСЛУШАЙТЕ! Почему Ильюшкин ушел из замов губернатора именно сейчас, и куда - теперь

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Региональный политик, с именем которого связано наибольшее число скандалов. И лишь малая их часть - вызвана его кураторством выборных и кадровых процессов в регионе. Виталий Ильюшкин ушел в отставку.

Почему замгубернатора, проходящий по уголовному делу Андрея Кабанова в качестве свидетеля, ушел именно сейчас? И где теперь будет профессионально занят Виталий Владимирович? Останется ли в Иванове? Или его большие известные друзья подыщут уже бывшему зампреду правительства Ивановской области хорошую должность где-нибудь в Сергиевом Посаде или Москве?

Об этом – в комментарии Татьяны Прокопенко.

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