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27.01.2017 20:08
ПОСЛУШАЙТЕ! Почему Ильюшкин ушел из замов губернатора именно сейчас, и куда - теперь
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Региональный политик, с именем которого связано наибольшее число скандалов. И лишь малая их часть - вызвана его кураторством выборных и кадровых процессов в регионе. Виталий Ильюшкин ушел в отставку.
Почему замгубернатора, проходящий по уголовному делу Андрея Кабанова в качестве свидетеля, ушел именно сейчас? И где теперь будет профессионально занят Виталий Владимирович? Останется ли в Иванове? Или его большие известные друзья подыщут уже бывшему зампреду правительства Ивановской области хорошую должность где-нибудь в Сергиевом Посаде или Москве?
Об этом – в комментарии Татьяны Прокопенко.104-й выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть здесь.
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"Советник Путина предлагает последовать примеру Китая и расстреливать коррупционеров".
Ой, простите, ошибся. На самом деле, новость звучит так:
"Советник Путина предлагает последовать примеру Китая и ограничить доступ в Интернет".
а куда ж его еще?
- Послом в Тунис.
- ага - послом в Сибирь! Там как раз делянки дают по гектару.