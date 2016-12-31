Автоворы похитили у ивановки иномарку, отключив противоугонную сигнализацию

Преступников разыскивает полиция





Вечером 26 января жительница областного центра, вернувшись с работы, припарковала свою машину «Тойота Венза» около дома. На следующее утро она из дома попыталась завести автомобиль при помощи функции автозапуска, однако, взглянув на брелок, заметила, что двери автомобиля не заперты. Запустить двигатель женщине в итоге так и не удалось, и она вышла на улицу проверить, что стряслось с ее машиной. Но той уже на месте не оказалось. Автомобилистка тут же обратилась в полицию с заявлением о краже транспортного средства.

Возбуждено уголовное дело. «Вероятно, автоворы, сумев отключить сигнализацию, похитили автомобиль. Ведутся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на поиск автомашины и лиц, совершивших это преступление», - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Ивановской области.

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